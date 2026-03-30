Alluvioni lampo in Afghanistan: almeno 22 morti e decine di feriti | FOTO

Forte maltempo ha provocato devastanti alluvioni lampo nella provincia di Logar, in Afghanistan. Secondo quanto riferito dalla Afghanistan National Disaster Management Authority (NDMA), il bilancio provvisorio è di almeno 22 vittime e 32 feriti. Le precipitazioni intense hanno innescato inondazioni e il crollo di diversi edifici in varie province del Paese, aggravando una situazione già fragile. Le squadre di emergenza sono al lavoro per soccorrere le persone colpite e valutare i danni alle infrastrutture. Le autorità hanno inoltre lanciato un avviso alla popolazione, segnalando il rischio di ulteriori alluvioni a causa dell’instabilità delle condizioni meteorologiche.