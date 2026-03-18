Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028

Sarà Ancona la Capitale italiana della Cultura per il 2028. L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli durante la cerimonia ufficiale nella Sala Spadolini del ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e dei rappresentanti delle dieci città candidate. Determinante per la vittoria il dossier intitolato “Ancona. Questo adesso“, ispirato a un verso del poeta anconetano Francesco Scarabicchi. Il progetto è stato presentato lo scorso 26 febbraio con una performance di un’ora, accompagnata anche da una versione in Braille del documento, a sottolinearne il carattere inclusivo.

Alla realizzazione del dossier hanno contribuito, tra gli altri, il premio Oscar Dante Ferretti e il musicista Dardust. Per sostenere il programma culturale, Ancona riceverà un finanziamento di un milione di euro. Si tratta del secondo riconoscimento per le Marche, che tornano protagoniste dopo l’esperienza di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024.