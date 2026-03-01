Anticipo di primavera in Calabria: l’incanto di Scilla tra sole e mare | FOTO e VIDEO

È uno splendido 1° marzo oggi a Scilla, nota località turistica del Reggino che si affaccia sul Tirreno. Il cielo sereno e la temperatura mite, con una massima di +17°C, illuminano il borgo di Chianalea e l’intero territorio di Scilla, regalando scatti mozzafiato, come quelli catturati da Renzo Pellicano. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le case affacciate sul mare specchiarsi sull’acqua cristallina, calma, senza un’onda, mentre le barche sono adagiate tra una casa e l’altra. È un anticipo di primavera che ha portato molte persone a godere di momenti all’aperto dopo la fine di un lungo periodo di maltempo.

Primo marzo e clima meraviglioso in riva allo Stretto: le immagini da Scilla e Chianalea