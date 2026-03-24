Antimateria in viaggio nel gelo siderale: l’audace trasloco del CERN su 4 ruote

Immaginate di dover trasportare un carico che, al minimo contatto con il suo contenitore, svanisce in un lampo di energia pura. È questa la sfida senza precedenti che gli scienziati del CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) affronteranno a Ginevra: portare l’antimateria “a fare un giro” in camion. L’esperimento, mai tentato prima, vede protagonisti circa 100 antiprotoni sospesi nel vuoto all’interno di una complessa apparecchiatura tecnologica. L’obiettivo è verificare se queste particelle infinitesimali possano sopravvivere ai sobbalzi, alle frenate e alle vibrazioni di un normale tragitto stradale senza toccare la materia ordinaria e, di conseguenza, annichilirsi.

Una “trappola” hi-tech da mille kg

Per rendere possibile questo trasloco impossibile, gli ingegneri del CERN hanno dovuto progettare una vera e propria cassaforte magnetica. Si chiama ufficialmente “trappola per antiprotoni trasportabile” ed è un colosso tecnologico da ben mille kg. Nonostante il peso imponente, la struttura è stata studiata per essere sorprendentemente agile: le sue dimensioni sono infatti abbastanza contenute da permetterle di attraversare le normali porte dei laboratori e di essere adagiata agevolmente sul pianale di un camion.

Il segreto della sua efficacia risiede nel gelo estremo. Al suo interno, una serie di magneti superconduttori vengono mantenuti alla temperatura incredibile di -269°C. Questo freddo siderale permette ai magneti di generare campi di forza potentissimi che mantengono i cento antiprotoni sospesi nel vuoto assoluto. In questo modo, le particelle fluttuano senza mai sfiorare le pareti interne del contenitore: una precauzione vitale, dato che quelle pareti sono fatte di materia ordinaria e ogni minimo contatto porterebbe all’immediata scomparsa del prezioso carico.

Il test: 4 ore di prova

Il test drive durerà circa 4 ore, con un percorso di 30 minuti su strada. Nonostante la natura “esplosiva” dell’antimateria, gli esperti rassicurano: la quantità trasportata (pari a meno di 100 atomi di idrogeno) è così esigua che, in caso di incidente, l’energia rilasciata sarebbe impercettibile. Solo un oscilloscopio, uno strumento sensibile ai segnali elettrici, sarebbe in grado di rilevare l’avvenuta annichilazione. “La trappola deve contenere questi antiprotoni a qualunque costo: se il camion si ferma, se riparte o se deve inchiodare improvvisamente“, ha spiegato Sophie Tesauri, portavoce del CERN.

Perché spostare l’antimateria?

Il CERN è l’unico posto al mondo capace di produrre e conservare antiprotoni a bassa energia nella sua celebre “Fabbrica del Antimateria”. Tuttavia, il sito di Ginevra è un ambiente “rumoroso” dal punto di vista magnetico a causa dei grandi acceleratori come il Large Hadron Collider. L’obiettivo finale è consegnare gli antiprotoni ai ricercatori dell’Università Heinrich Heine di Düsseldorf, in Germania. In quel contesto, lontano dalle interferenze magnetiche del CERN, l’antimateria potrebbe essere studiata con una precisione molto più elevata.

Le sfide future

Sebbene il test odierno sia un primo passo fondamentale, il lavoro non è finito. La trappola attuale può mantenere l’isolamento per circa 4 ore, mentre il viaggio verso Düsseldorf ne richiede almeno 8. Il team guidato da Christian Smorra sta lavorando per perfezionare la camera a vuoto e l’autonomia dei sistemi di raffreddamento. Se questa tecnologia si dimostrerà affidabile, la scienza dell’antimateria uscirà dai confini dei grandi laboratori sotterranei per viaggiare attraverso l’Europa, aprendo una nuova era nella comprensione delle leggi fondamentali che governano il nostro universo.