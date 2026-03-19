Arabia Saudita, impressionante tempesta di sabbia avvolge Al-Qassim | VIDEO

Il 19 marzo 2026, la regione di Al-Qassim, in Arabia Saudita, è stata colpita da una violenta tempesta di sabbia. Una spessa nube di polvere ha oscurato intere città, riducendo drasticamente la visibilità. La tempesta ha creato una situazione di emergenza, portando a condizioni di rischio elevato per i residenti. La tempesta ha causato seri disagi, paralizzando il traffico. Molti abitanti si sono rifugiati all’interno delle proprie abitazioni, mentre quelli che erano in viaggio sono stati costretti a fermarsi per motivi di sicurezza. La polvere intensa ha reso difficile respirare, aumentando il rischio di problemi respiratori, soprattutto per i più vulnerabili.