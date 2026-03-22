Arabia Saudita, le montagne di Tabuk si risvegliano coperte di neve: temperature sotto zero | VIDEO

Nevicate la scorsa notte e questa mattina, domenica 22 marzo, hanno interessato diverse cime della regione di Tabuk, nel nord dell’Arabia Saudita, in particolare il Jabal Al-Lawz, che è stato ricoperto da una coltre bianca. Questo fenomeno ha coinciso con un brusco e significativo calo delle temperature, scese sotto lo zero. Gli appassionati di meteorologia in Arabia Saudita hanno documentato questo evento invernale con video straordinari, catturando lo splendore del paesaggio nel cuore del Jabal Al-Lawz. Le immagini a corredo dell’articolo trasmettono la realtà della neve nel nord dell’Arabia Saudita, mostrando paesaggi imbiancati e un’atmosfera tipicamente invernale.

Arabia Saudita, freddo e neve sul Jabal Al-Lawz