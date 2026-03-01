Arresto cardiaco nella partita di calcio: morto 24enne del Vercellese

Non ce l’ha fatta il 24enne che ieri è stato colto da arresto cardiaco mentre stava giocando in un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli. Secondo le ricostruzioni, il giovane si è accasciato al suolo dopo aver raggiunto gli spogliatoi durante l’intervallo della partita tra il Crova e il Livorno Ferraris, sfida valevole per il campionato di calcio amatoriale Csi. Immediato l’intervento dei soccorsi sul giovane, tesserato per il Crova: i soccorritori hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con il medico a bordo. Il sanitario ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. Il giovane, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, era stato ricoverato in terapia intensiva.