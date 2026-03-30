Artemis II, una nuova era di ricerca scientifica: tanta scienza a bordo del volo che ci riporterà sulla Luna

Mancano ormai pochissimo al lancio della missione Artemis II, un evento che non segna soltanto il ritorno dell’umanità nei pressi della Luna dopo oltre mezzo secolo, ma inaugura una vera e propria nuova era di ricerca scientifica interplanetaria. A differenza delle missioni in orbita bassa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, l’equipaggio della navicella Orion si spingerà ben oltre la rassicurante protezione della magnetosfera terrestre, affrontando un ambiente estremo e dominato dall’incessante bombardamento delle radiazioni cosmiche. I 4 astronauti a bordo non saranno unicamente i collaudatori di questa storica spedizione orbitale, ma si trasformeranno in soggetti sperimentali e scienziati attivi. L’obiettivo di questa complessa suite di test è raccogliere dati inestimabili sulle reazioni fisiche e psicologiche umane, ponendo le basi biologiche indispensabili per le future missioni di superficie al Polo Sud lunare e per il successivo, ambizioso salto dell’umanità verso Marte.

Monitoraggio continuo: il progetto ARCHeR e la salute dell’equipaggio

Uno dei pilastri scientifici della missione è l’esperimento ARCHeR (Artemis Research for Crew Health and Readiness). Il confinamento all’interno della capsula Orion, unito allo stress di un viaggio pionieristico, rappresenta una sfida psicofisica notevole. Gli astronauti indosseranno costantemente dispositivi da polso per tracciare i ritmi del sonno, i livelli di stress e la dinamica dei movimenti. Questi dati biometrici in tempo reale saranno incrociati con test cognitivi effettuati a bordo, permettendo alla NASA di valutare come l’isolamento nello spazio profondo incida sulla lucidità decisionale e sui tempi di reazione dell’equipaggio. A questo si affiancano le “Standard Measures”, una raccolta metodica di parametri vitali e campioni clinici pre e post-volo per mappare i cambiamenti a livello cardiovascolare e nutrizionale.

La frontiera dei bio-chip: l’esperimento AVATAR

L’innovazione medica più promettente a bordo di Artemis II si chiama AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response). La navicella trasporterà piccoli dispositivi noti come “organ-on-a-chip”, grandi circa quanto una chiavetta USB, che contengono tessuti cellulari vivi coltivati a partire da donazioni di sangue degli stessi astronauti effettuate prima del lancio. Questi chip funzioneranno come “sosia biologici” del midollo osseo dell’equipaggio, un tessuto fondamentale per il sistema immunitario ed estremamente vulnerabile alle radiazioni ionizzanti. Poiché Orion attraverserà le intense fasce di Van Allen navigando nel “meteo spaziale” non schermato, l’esposizione di questi tessuti permetterà di sequenziare l’RNA cellulare al rientro. I ricercatori potranno così confrontare i danni genetici a livello microscopico e sviluppare contromisure radioprotettive personalizzate.

Il sistema immunitario in una goccia di saliva

Viaggiare nello Spazio profondo indebolisce il sistema immunitario, un fenomeno noto fin dai tempi delle missioni Apollo e confermato dai soggiorni sulla ISS, dove lo stress ha talvolta riattivato virus latenti (come quello della varicella) negli astronauti. Per studiare questo decadimento su Artemis II, i ricercatori hanno ideato il programma “Immune Biomarkers“. Poiché lo spazio e l’energia a bordo di Orion sono rigorosamente limitati e non è disponibile una refrigerazione per i campioni biologici, la NASA ha adottato un approccio ingegnoso: gli astronauti raccoglieranno campioni della propria saliva tamponandola su appositi libretti di carta trattata. Questa carta assorbente stabilizza e conserva i biomarcatori a temperatura ambiente. Una volta rientrati sulla Terra, i ricercatori estrarranno i campioni per mappare le alterazioni chimiche, ottenendo una fotografia esatta dello stress immunitario subito in orbita.

Geologia dall’orbita e laser ottici: oltre la medicina

Se la biologia umana è al centro della missione, Artemis II fungerà anche da piattaforma per la scienza geologica e per il collaudo di tecnologie di comunicazione di nuova generazione. L’esperimento Crew Lunar Observations sfrutterà il sorvolo della faccia nascosta della Luna e la traiettoria di libero ritorno per trasformare gli astronauti in geologi sul campo. Attraverso l’acquisizione di fotografie ad altissima risoluzione, l’equipaggio documenterà la morfologia di crateri e antiche colate laviche, testando tecniche di osservazione visiva che saranno essenziali per le future analisi dei siti di allunaggio.

Infine, la missione testerà il rivoluzionario sistema O2O (Orion Artemis II Optical Communications System). Abbandonando in parte le tradizionali frequenze radio, Artemis II trasmetterà dati verso le stazioni terrestri in California e New Mexico utilizzando impulsi laser. Questo sistema garantirà una velocità di downlink fino a 260 megabit al secondo, un salto tecnologico fondamentale per trasmettere in futuro enormi moli di dati scientifici e video ad altissima definizione dallo spazio profondo.

1° aprile 2026: il decollo verso il futuro

Tutto è pronto per il 1° aprile, data in cui il potentissimo razzo Space Launch System (SLS) si staccherà dalla storica rampa 39B del Kennedy Space Center per dare inizio ad Artemis II. Questa missione di circa 10 giorni è un volo dimostrativo, ed anche una prova del fuoco per i sistemi di supporto vitale della capsula Orion e per le comunicazioni laser di nuova generazione, che permetteranno di trasmettere video in 4K dallo Spazio profondo. L’equipaggio eseguirà una traiettoria di “ritorno libero”, sfruttando la gravità lunare per essere letteralmente fiondato verso la Terra dopo aver sorvolato la faccia nascosta del satellite a una distanza di circa 7.500 km dalla sua superficie. Il successo di questo test sarà il via libera definitivo per Artemis III.