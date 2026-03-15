Asse Tokyo-Singapore per l’energia del futuro: idrogeno, ammoniaca e data center a emissioni zero

La corsa globale verso la neutralità carbonica (obiettivi net-zero) segna una nuova, fondamentale tappa in Asia. A Tokyo, Giappone e Singapore hanno unito le forze siglando un ambizioso quadro di cooperazione bilaterale volto a rivoluzionare i rispettivi settori energetici. Il documento, denominato ufficialmente Energy, Sustainability and Climate Change Cooperation Framework, è stato firmato dal Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese, Ryosei Akazawa, e dal Ministro di Singapore per l’Energia, la Scienza e la Tecnologia, Tan See Leng. L’intesa non arriva a caso: si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i 2 Paesi, che ricorre proprio in questo 2026, trasformando un traguardo storico in un trampolino di lancio per l’innovazione scientifica.

La scienza della transizione: oltre i combustibili fossili

Al centro dell’accordo c’è la volontà di accelerare lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie per la decarbonizzazione profonda, focalizzandosi su 3 pilastri scientifico-tecnologici interconnessi. In primo luogo, le autorità puntano i riflettori sull’idrogeno verde e blu, un vettore energetico chiave che ha il grande vantaggio di produrre solo vapore acqueo durante la combustione, senza rilasciare anidride carbonica.

A questo si affianca il ruolo sempre più strategico dell’ammoniaca. Sebbene sia tradizionalmente nota al grande pubblico per il suo impiego nei fertilizzanti, l’ammoniaca si sta rapidamente imponendo sia come combustibile diretto a zero emissioni di carbonio, sia come uno dei metodi più promettenti per trasportare lo stesso idrogeno su lunghe distanze, beneficiando di una maggiore densità energetica quando si trova allo stato liquido. Infine, il piano prevede un forte impulso verso la cattura e stoccaggio del carbonio.

Queste tecnologie sono considerate essenziali per “intrappolare” la CO₂ prodotta dai complessi processi industriali prima che raggiunga l’atmosfera, permettendo di confinarla in modo permanente in siti geologici sicuri. Per Singapore, nazione priva di vaste risorse naturali, l’insieme di queste tecnologie rappresenta una mossa vitale per diversificare il proprio mix energetico. L’obiettivo è blindare la sicurezza degli approvvigionamenti, mettendosi al riparo dalle violente fluttuazioni di prezzo che caratterizzano l’attuale mercato globale dei combustibili fossili.

L’Isola di Jurong: il “laboratorio” della decarbonizzazione

Il fulcro operativo e ingegneristico di questo accordo ha un nome e delle coordinate precise: Jurong, l’isola artificiale al largo di Singapore, già cuore pulsante della sua industria petrolchimica e ora destinata a diventare l’hub logistico per la transizione energetica dell’intero bacino Indo-Pacifico.

Sull’isola, la transizione è già tangibile. Il colosso giapponese Mitsubishi Power è infatti in fase di completamento della prima centrale elettrica “hydrogen-ready” di Singapore, un impianto d’avanguardia progettato per funzionare inizialmente a gas naturale, ma tecnicamente predisposto per passare gradualmente e senza interruzioni all’uso di idrogeno. L’ambizione dei 2 Paesi si estende però ben oltre questa singola centrale. L’accordo, infatti, getta le basi per l’installazione di nuovi terminali di ricezione e stoccaggio dedicati all’ammoniaca, affiancati da infrastrutture avanzate progettate su misura per supportare i futuri poli di cattura del carbonio.

Sfida tecnologica: i data center del futuro

Uno degli aspetti più affascinanti dell’accordo riguarda l’infrastruttura digitale. Sull’Isola di Jurong è in cantiere un gigantesco parco di data center a basse emissioni da 700 Megawatt. I data center, i veri “cervelli” fisici di internet e dell’Intelligenza Artificiale, sono strutture notoriamente energivore.

Questo nuovo polo tecnologico cambierà le regole del gioco: sarà interamente alimentato da energie pulite, sfruttando le filiere dell’idrogeno e dell’ammoniaca appena descritte. Inoltre, per abbattere drasticamente i consumi legati al controllo termico dei server, le strutture impiegheranno sistemi di raffreddamento innovativi, che sono attualmente in fase di rigoroso test congiunto tra scienziati e ingegneri di entrambi i Paesi.

Un impatto regionale

L’eco di questo accordo supererà i confini delle 2 nazioni. Il patto punta infatti a stabilire standard comuni per la finanza di transizione – le regole economiche che definiscono e tutelano gli investimenti “verdi” – e a fungere da catalizzatore per nuovi investimenti congiunti in grandi progetti di energia rinnovabile in tutto il Sud/Est asiatico, tracciando la rotta per un’economia regionale più sostenibile e tecnologicamente avanzata.