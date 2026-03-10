Astronomia: un lampo cosmico fa luce sull’origine degli elementi più pesanti dell’Universo

Lampi cosmici prodotti da un evento catastrofico sono all’origine degli elementi più pesanti dell’Universo. Lo indica l’analisi della collisione di due stelle di neutroni, resti estremamente densi di stelle massicce, avvenuta centinaia di milioni di anni fa, analizzata nella ricerca internazionale guidata dalla Penn State e pubblicata su The Astrophysical Journal Letters. Il lampo generato dall’evento, noto come GRB 230906, è stato rilevato per la prima volta dal satellite Fermi della NASA nel settembre 2023 ed era stato catalogato nella classe di brevi lampi gamma, esplosioni così potenti da eclissare per breve tempo intere galassie.

“Questi lampi – sottolinea Simone Dichiara, ricercatore associato di astronomia e astrofisica alla Penn State e coautore dello studio insieme a Jane Charlton, professoressa di astronomia e astrofisica alla Penn State – si verificano quando due stelle di neutroni si muovono a spirale e si scontrano, liberando un flusso di energia e forgiando elementi pesanti come oro e platino”.

L’esplosione si è verificata nel campo di detriti di questa collisione galattica, un lungo e sottile flusso di stelle e gas che si estende nello spazio. Quando le galassie interagiscono, la loro gravità è così forte che materiali come stelle, polvere e gas si allungano nello spazio, formando una struttura a coda chiamata “coda di marea”.

Secondo Dichiara, “questo potrebbe indicare che l’interazione mareale tra galassie può innescare la formazione stellare e che due stelle di neutroni che si evolvono dalle nuove stelle possono finire per fondersi l’una nell’altra, dando origine alle grandi esplosioni e alle emissioni energetiche che osserviamo e che rappresentano uno dei principali siti di produzione di elementi pesanti nell’Universo“.

“Abbiamo avuto – aggiunge Charlton – una rara opportunità di comprendere come la distruzione possa essere un catalizzatore per la creazione. L’oro che abbiamo sulla Terra è stato prodotto in un evento esplosivo di questa natura. Gli elementi pesanti presenti nel nostro corpo, come il ferro ad esempio, provengono da circa 10.000 stelle che si trovavano nella nostra galassia e sono morte”.