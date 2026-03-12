Attività sommitale sull’Etna, il degassamento continua anche oggi | FOTO

Prosegue anche oggi il degassamento dai crateri sommitali dell’Etna. A confermarlo sono le immagini inviateci dalla nostra lettrice Antonella Infanta, che mostrano colonne di gas in risalita dalla vetta del vulcano, in linea con quanto segnalato ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso l’Osservatorio Etneo. Secondo il bollettino diffuso ieri, l’attività dei crateri sommitali è attualmente dominata dal degassamento, con fenomeni particolarmente evidenti nel Cratere di Nord/Est. Gli strumenti di monitoraggio hanno registrato un aumento dell’ampiezza del tremore vulcanico a partire dalle 04:40 UTC ieri, con valori elevati raggiunti intorno alle 06:15. Il picco massimo è stato rilevato alle 08:10, seguito da una graduale diminuzione.