Bambina cade dalla seggiovia ai Piani di Bobbio: salvata dalla neve fresca

Momenti di paura questa mattina nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio (Lecco), dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia. Il padre, accortosi che la piccola stava scivolando fuori dal proprio posto, ha cercato di afferrarla per il giubbotto, ma non ci è riuscito. Nonostante la caduta, dopo un volo di circa 3 metri, le conseguenze per la piccola sono state minime, grazie alla neve fresca sottostante, che ha attutito il colpo. Lanciato l’allarme, la bambina è stata trovata in buone condizioni dal medico accorso con i soccorritori di pronto intervento ma è stata comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.

Il comprensorio in quota dei Piani di Bobbio si trova in Valsassina ed è il più noto e frequentato della provincia di Lecco.