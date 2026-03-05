Benzina verso i 2 euro e diesel record a 2,40 in autostrada: la guerra in Iran spaventa l’Italia, mentre si attende la mossa del Governo sulle accise

Le notizie che arrivano dal fronte in Iran non sono per niente buone. Se la situazione non dovesse quietare e se decidessero davvero di bloccare a tempo indeterminato lo Stretto di Hormuz, rischieremmo di trovarci con benzina e gasolio a prezzi fuori da ogni logica. Considerate che da lì passa un quinto del petrolio mondiale: se davvero si dovessero chiudere i “rubinetti” sarebbe un bel guaio per tutti. Già in questi primi giorni di marzo stiamo assistendo ad un aumento vertiginoso dei prezzi: il diesel ha toccato quota 1,95 euro e in autostrada addirittura picchi assurdi, anche sopra i 2,20 euro per il servito. Il timore vero e proprio è che, se il conflitto dovesse prolungarsi, i 2 euro al litro potrebbero diventare la norma, sia per la benzina che per il diesel. Anzi, il gasolio potrebbe soffrire pure di più perché la richiesta è sempre altissima. Se poi il Brent dovesse schizzare sopra i 100 dollari al barile, così come si preannuncia, sarebbero tempi duri.

Alla fine è sempre la solita storia: non appena scoppia il panico parte la speculazione e i prezzi s’impennano nel giro di pochi giorni, ben prima che aumentino i costi reali di trasporto. Qui in Italia poi siamo sempre i soliti, con le accise che pesano tantissimo sul prezzo finale. L’unica speranza è che il governo le tagli se la situazione dovesse diventare insostenibile, altrimenti fare il pieno diventerà un lusso.

Le cose si stanno muovendo in fretta e purtroppo non promettono bene. Proprio oggi, 5 marzo, i media hanno dichiarato che i Guardiani della Rivoluzione hanno affermato di avere il “pieno controllo” dello Stretto di Hormuz. Ciò significa che quel famoso quinto di petrolio mondiale è davvero a rischio; ci sono già un centinaio di navi bloccate lì sul posto che non sanno come muoversi.

I rincari qui da noi si sentono già, eccome. Al momento la media nazionale del self ha superato l’1,70 per la benzina, mentre il diesel è volato sopra l’1,90. Il problema però è in autostrada: ci sono segnalazioni di prezzi folli, con il gasolio che in alcuni tratti ha toccato i 2,40 per il servito. È la solita impennata da panico: i listini salgono all’istante appena arriva una brutta notizia.

Il Governo per ora sta a guardare, ma è con il fiato sul collo. Tenete presente che a inizio anno avevano già ritoccato le accise per pareggiare benzina e diesel, quindi muoversi ora è delicato. Tajani e gli altri ministri parlano di diplomazia e aiuti, ma se la benzina si stabilizza sopra i 2 euro anche fuori dalla rete autostradale, è probabile che si dovrà fare nuovamente ricorso al cosiddetto “sconto emergenza” sulle accise, come qualche anno fa. Insomma, si naviga a vista e c’è un sacco di incertezza.