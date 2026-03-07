Bimbo di pochi mesi ha un malore e muore: tragedia all’Aeroporto di Fiumicino

Una tragedia è avvenuta all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino: un bimbo di pochi mesi è morto dopo aver accusato un malore. Inutili gli interventi dei soccorritori che hanno a lungo tentato di rianimare il piccolo. Lo scorso 5 marzo, il bimbo si trovava con i suoi genitori, di origine africana, al Terminal 1 dello scalo romano, quando si è sentito male, riporta Fanpage.it. I soccorsi sono scattati immediatamente, con l’arrivo dei soccorritori e degli agenti della Polaria. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno tentato di rianimare il bimbo per oltre un’ora e mezza. Poi sul posto è arrivata l’eliambulanza che si era alzata in volo dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una volta raggiunto l’ospedale, però, per il piccolo non c’era più nulla da fare. I tentativi di rianimarlo sono continuati anche in ospedale, ma senza successo.

Secondo quanto appreso, a procurargli il decesso potrebbe essere stata una malformazione cardiaca congenita.