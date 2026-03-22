Bloccati da bufera di neve sull’Adamello, salvati 2 scialpinisti

Due scialpinisti piemontesi, di 66 e 31 anni, sono stati tratti in salvo durante la notte dopo essere rimasti bloccati a causa di una bufera di neve a 2.600 metri, tra il rifugio Mandrone e il rifugio ai Caduti dell’Adamello, in Trentino. La richiesta di soccorso è arrivata al 112 intorno alle 20:50 da un conoscente, che aveva ricevuto messaggi di aiuto dagli alpinisti. A causa delle proibitive condizioni meteorologiche, l’elicottero non è potuto intervenire, così la Centrale unica di emergenza ha mobilitato le stazioni del Soccorso alpino e speleologico di Pinzolo e Vermiglio, più vicina ai due bloccati. Otto operatori hanno raggiunto il Passo del Tonale, mentre il gestore del rifugio Mandrone, anch’egli membro del Soccorso alpino, ha tentato di avvicinarsi agli scialpinisti, che nel frattempo avevano scavato un riparo nella neve, utilizzando anche le coperte termiche in loro possesso. A causa delle difficoltà del terreno e delle condizioni meteo, i soccorritori hanno dovuto attendere il primo passaggio mattutino del gatto delle nevi per procedere. Alla fine, i due scialpinisti sono stati raggiunti e messi in salvo dal gestore del rifugio insieme a una guida alpina.

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