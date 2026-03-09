Bolzano capitale della tecnologia per l’astronomia: al via la PhD School internazionale dell’INAF | FOTO

Trenta giovani ricercatrici e ricercatori, provenienti in gran parte da università italiane ma anche europee, per una settimana trasformeranno Bolzano in uno dei punti nevralgici della formazione astronomica internazionale. Dal 9 al 13 marzo la sede di Microgate – azienda che lavora da anni ai vertici mondiali nel settore dell’High Tech, dai sistemi di controllo per telescopi e comunicazioni ottiche fino alle tecnologie per il professional timing e la riabilitazione – ospiterà la PhD School “Frontier Technologies for Optical and Radio Astronomy”, organizzata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) nell’ambito del progetto PNRR STILES – “Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA”. Un’intera settimana di lezioni in lingua inglese, esercitazioni pratiche e confronto diretto con docenti e professionisti del settore, dedicata alle tecnologie più avanzate che rendono possibile l’esplorazione dell’Universo.

Il programma scientifico affronta temi centrali per l’astronomia contemporanea: dalle tecnologie ottiche e radio all’introduzione alla fotonica e alle sue applicazioni in ambito radio, dalla manifattura ottica ai sistemi di controllo, dalle antenne radioastronomiche alla calibrazione e testing dei dispositivi, fino a temi di frontiera come metrologia di precisione, nuove tecnologie meccaniche e quantum computing. Non mancheranno sessioni “hands on” dedicate all’utilizzo di software per antenne radio e alla progettazione tramite Concurrent Design Facility oltre a una visita all’azienda. La scuola, che ha ricevuto oltre 60 candidature selezionando circa 30 partecipanti, rappresenta un momento di formazione ad alto contenuto tecnologico, ma anche un’occasione di scambio tra ricerca pubblica e industria high-tech.

Le reazioni

“L’esplorazione dell’Universo è una straordinaria palestra per lo sviluppo di nuove tecnologie, che sono indispensabili per realizzare telescopi e strumenti più potenti – spiega Adriano Fontana, Dirigente di Ricerca INAF –. Tecnologie che poi trovano applicazioni anche nella vita quotidiana, innescando un ciclo virtuoso di innovazione e crescita. L’INAF collabora da sempre con le industrie specialmente italiane, e in questo contesto ha voluto organizzare questa scuola di dottorato insieme alle realtà industriali più vivaci del paese, puntando a formare nuove generazioni che guidino l’innovazione tecnologica del futuro”.

“Per noi è un grande onore ospitare questa scuola di INAF, con cui collaboriamo da oltre 30 anni, e aprire le porte della nostra azienda a giovani ricercatori provenienti da tutta Europa – dichiara Roberto Biasi, CTO e co-founder di Microgate –. L’innovazione nasce dall’incontro tra competenze diverse: università, enti di ricerca e industria devono dialogare costantemente. Offrire a dottorande e dottorandi la possibilità di confrontarsi non solo con la teoria, ma anche con applicazioni industriali concrete, significa contribuire a formare le menti che guideranno i grandi progetti scientifici dei prossimi decenni”.

Microgate non è solo sede ospitante: è parte attiva del percorso formativo. Durante la settimana sono previste lezioni e interventi di Roberto Biasi oltre a momenti dedicati alla presentazione di casi industriali e alle prospettive di carriera nel settore. Come dimostra il progetto dello specchio adattivo M4 dell’ELT – il più grande specchio adattivo mai realizzato, oggi in fase di test nella sede di Bolzano – Microgate è protagonista nello sviluppo di sistemi di controllo ad altissima precisione capaci di deformarsi migliaia di volte al secondo per compensare le turbolenze atmosferiche. Un know-how che nasce da oltre trent’anni di esperienza nell’ottica adattiva e che oggi viene condiviso con i futuri protagonisti della ricerca scientifica. Per una settimana, dunque, Bolzano non sarà solo sede di una delle eccellenze tecnologiche italiane, ma anche laboratorio di idee, competenze e futuro. Perché le tecnologie che permettono di osservare galassie lontane miliardi di anni luce nascono anche da qui.

Fondata nel 1989 dai fratelli Roberto e Vinicio Biasi a Bolzano, Microgate lavora da anni ai vertici mondiali nel settore dell’High Tech. Dai sistemi di controllo per telescopi e comunicazioni ottiche, alla collaudata tecnologia wireless per il professional timing, dai sistemi di valutazione della performance atletica agli strumenti per la riabilitazione e la prevenzione infortuni, Microgate mette la tecnologia al servizio della ricerca astronomica, dello sport e del benessere. Con una presenza in 5 continenti, dove collabora con grandi eccellenze in tutti settori e importanti sinergie con il mondo della ricerca universitaria, la Holding punta con le sue compartecipazioni ad evolversi costantemente per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Ne rappresentano solo alcuni esempi la spin off Micro Photon Devices che sviluppa e produce sensori di singoli fotoni e annovera tra i suoi clienti NASA, Hewlett-Packard, Novartis e MIT, e altre realtà innovative come Covision Lab. Nel 2023, con l’acquisizione da parte di Microgate dell’austriaca Alge-Timing (marchio internazionale specializzato nel settore del cronometraggio elettronico sportivo), nasce il leader mondiale dei sistemi di cronometraggio sportivo.