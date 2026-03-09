Brasile, piogge torrenziali e allagamenti a San Paolo: Ipiranga sott’acqua | VIDEO

Violenti temporali hanno colpito nel pomeriggio di domenica la città di San Paolo, in Brasile, causando diffusi allagamenti, alberi caduti e situazioni di emergenza in diversi quartieri della metropoli. Le precipitazioni più intense hanno interessato in particolare la zona di Ipiranga, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta massimo, esteso anche alle aree di Vila Prudente, Santo Amaro e Guaianazes dopo l’esondazione di alcuni corsi d’acqua. Secondo il Corpo dei Vigili del Fuoco, tra mezzogiorno e le 17 sono state registrate 180 chiamate per inondazioni, 15 interventi per alberi caduti e 2 segnalazioni di crolli tra la capitale e la sua area metropolitana. Al momento non risultano vittime.

Le forti piogge hanno colpito anche altre località dello Stato. A Botucatu una donna è rimasta ferita dopo essere uscita di strada con l’auto, ma è stata soccorsa viva e trasportata in ospedale. Le autorità meteo locali prevedono nuovi rovesci intensi anche nella giornata di oggi, con rischio di ulteriori allagamenti.