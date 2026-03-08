Brasile, piogge torrenziali nello Stato di San Paolo: Votorantim sott’acqua | VIDEO

Piogge torrenziali nel pomeriggio di sabato 7 marzo hanno provocato estesi allagamenti a Votorantim, nello Stato di San Paolo, in Brasile. Il temporale, durato circa 2 ore, ha riversato un grande volume d’acqua sulla città, sommergendo in particolare l’Avenida 31 de Março, una delle principali arterie urbane. L’acqua ha invaso diversi negozi situati lungo la strada, causando disagi a commercianti e residenti. La via, solitamente molto trafficata da veicoli e pedoni, è rimasta parzialmente impraticabile a causa del livello dell’acqua, con ripercussioni sulla circolazione e sulle attività della zona.