Buongiorno, Buon 1° Marzo 2026! Immagini e frasi originali

Buongiorno e Buon 1° Marzo 2026! Oggi accogliamo il terzo mese dell’anno, un periodo di passaggio che ci accompagna lentamente dall’inverno verso la primavera. Le giornate iniziano ad allungarsi, l’aria diventa più dolce e la natura comincia a risvegliarsi dal silenzio dei mesi freddi. I primi fiori fanno capolino, sugli alberi compaiono nuove gemme e il sole si fa sempre più presente, portando con sé energia e buonumore. È il momento ideale per rinnovarsi, lasciarsi alle spalle il gelo dell’inverno e guardare con entusiasmo alle opportunità che la nuova stagione porta con sé. Buon mese di marzo!

Buongiorno e Buon 1° marzo 2026, IMMAGINI e FRASI

Per l’occasione, proponiamo una gallery (in alto) con tante immagini per augurare il Buongiorno e un Buon 1° Marzo 2026. Di seguito tante frasi originali.

Buongiorno e buon 1° marzo! Che questo nuovo mese porti luce, energia e tante piccole gioie

Felice 1° marzo! Iniziamo questo mese con il sorriso e la voglia di nuove opportunità

Buongiorno! Marzo è arrivato: lascia dietro di te il freddo e apri il cuore alla primavera che avanza

Felice inizio marzo! Che le giornate più lunghe portino serenità e buonumore

Buongiorno e buon mese di marzo! Che sia un periodo di rinascita e positività

Benvenuto marzo! Che ogni giorno di questo mese sia un passo verso sogni realizzati

Buongiorno! Marzo è qui: più sole, più energia, più sorrisi da condividere

Felice 1° marzo! Che la dolcezza della primavera inizi a farsi sentire nella tua vita

Buongiorno e buon marzo! Approfitta di questo mese per rinnovarti e coltivare nuove esperienze

Marzo è arrivato: buongiorno! Che il sole di questo mese illumini ogni tuo giorno

Buon 1° marzo! Che la bellezza della natura che si risveglia porti gioia e serenità

Buongiorno! Marzo è il mese della rinascita: accoglilo con entusiasmo e positività

Felice inizio marzo! Che questo mese ti regali nuove opportunità e tanta felicità

Buongiorno e buon 1° marzo! Che ogni giornata sia luminosa e piena di energia

Marzo è qui: buongiorno! Che questo mese ti porti coraggio, sorrisi e piccoli miracoli quotidiani

Da cosa deriva il nome del mese?

Inizia oggi il mese di Marzo: ma perché il terzo mese dell’anno si chiama così? Il nome deriva dal latino Martius: il mese era dedicato al dio romano Marte, divinità del raccolto primaverile e della guerra, attività alle quali era adibito il mese. Era il primo mese nell’antico anno romano, è il primo della primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero australe. Nell’immaginario collettivo è sinonimo di incostanza e instabilità: si dice “è nato di marzo” per indicare una persona capricciosa e volubile. Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno uguale a quello solare.

Marzo rimase il primo mese dell’anno sino alla metà del II secolo d.C.: dopo tale data, l’inizio dell’anno venne identificato con Gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i consoli e i magistrati. Fino al 46 a.C. nell’antica Roma l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi: Settembre era il settimo mese dell’anno, Ottobre l’ottavo, Novembre il nono, Dicembre il decimo. Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto.

Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

I proverbi più noti

Ecco alcuni proverbi sul mese di Marzo: