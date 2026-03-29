Busca capitale della scienza e della solidarietà: torna la 15ª Giornata della Meteorologia

Dal 10 al 12 aprile 2026, la città di Busca si trasforma nella capitale della scienza, della natura e della solidarietà con la quindicesima edizione della Giornata della Meteorologia. Torna l’atteso appuntamento con la scienza e la consapevolezza ambientale: la 15° Giornata della Meteorologia. Dopo una prima fase svoltasi a marzo a Saluzzo, la manifestazione entra nel vivo a Busca (CN) dal 10 al 12 aprile, portando con sé un ricchissimo calendario di eventi all’insegna del claim di quest’anno: “Busca Vola ed Innova il clima a Km Zero”. Organizzata da Datameteo Educational in collaborazione con Una Mano per i Bambini Onlus e la Cooperativa Sociale Il Ramo, la manifestazione non ha fini di lucro. Unisce infatti la divulgazione scientifica a un forte impegno sociale: gli eventi in programma mirano a sostenere un prezioso progetto di micro-agricoltura a Moite, in Kenya.

Il Programma: tra scienza, memoria e spettacolo

Il weekend buschese promette di affascinare un pubblico di tutte le età, mescolando l’approfondimento climatico all’outdoor e all’arte. Venerdì 10 Aprile: Mostre 3D e il Grande Talk Meteo La tre giorni si apre venerdì mattina (dalle ore 09:00) presso il Parco-Museo dell’Ingenio con l’inaugurazione della “Mostra: Clima, Spazio, Volo anche in 3D”, un percorso espositivo innovativo (visitabile anche sabato) che guiderà i visitatori alla scoperta delle dinamiche atmosferiche e aerospaziali. La sera, alle ore 21:00, il Teatro Civico di Busca ospiterà il momento di maggiore caratura scientifica ed emotiva: il Talk Meteo in ricordo di Paolo Sottocorona e Angelo Bertozzi.

L’ingresso è gratuito e vedrà la partecipazione di figure di spicco della meteorologia italiana, tra cui il Col. Guido Guidi, il Prof. Claudio Cassardo, il Col. Pisani (Presidente AISAM), Pierluigi Randi (Presidente AMPRO) e il Dott. Cacciamani. Modera l’incontro il giornalista Doriano Mandrile.

Sabato 11 e Domenica 12 Aprile: Mongolfiere, Arte e Danza Verticale Il weekend decolla letteralmente con i “Balloon Days”. A partire dalle ore 08:30 (su prenotazione), il cielo sopra il Parco-Museo dell’Ingenio si tingerà dei colori delle mongolfiere, offrendo ai partecipanti la magia di un volo al cospetto del maestoso Monviso. Per chi preferisce tenere i piedi per terra ma immergersi nella bellezza, sabato 11 aprile (dalle 10:30 alle 12:30) è in programma la “Passeggiata tra Sacro e Profano”. Un suggestivo itinerario gratuito (su prenotazione) tra arte e natura nella splendida cornice del Castelletto di Busca.

La giornata di sabato si chiuderà alle 19:30 presso l’Ingenium con grande spettacolo: il Vertical Dance Show for Kenya. Un’esibizione mozzafiato ad ingresso libero, pensata per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore del progetto agricolo e umanitario a Moite.

La 15° Giornata della Meteorologia invita non solo a riflettere sui cambiamenti climatici, ma ad agire concretamente. “Per questo motivo, l’organizzazione incentiva la mobilità dolce e sostenibile, invitando i partecipanti a raggiungere Busca in treno grazie alla partnership con Arenaways. Non perdete l’occasione di volare, imparare e fare del bene. Vi aspettiamo a Busca dal 10 al 12 aprile per guardare il cielo con occhi nuovi!”, si legge nella nota.