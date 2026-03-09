Cade con il parapendio: giovane italiana muore a Tenerife

La giovane, una volta stabilizzata, è stata trasferita in gravi condizioni all'Ospedale Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dove poi è deceduta

Morto parapendio
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Una ragazza italiana di 28 anni è morta dopo una caduta con il parapendio a Tenerife, sulle Isole Canarie. Secondo i media locali, lo schianto è avvenuto sulla spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje, in una zona rocciosa vicino alla riva. Dopo l’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo, un bagnino del Beach Rescue Service ha constatato che una delle persone sul parapendio biposto, una donna, era in arresto cardiaco e ha iniziato le manovre di rianimazione. La giovane, una volta stabilizzata, è stata trasferita in gravi condizioni all’Ospedale Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dove poi è deceduta nella giornata ieri nonostante un intervento chirurgico. L’istruttore che era con lei, con ferite di media entità, è stato trasportato all’Ospedale del Sur.

El Mundo ha identificato la 28enne come Cristina Colturi di Castelnuovo Bozzente (Como). La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

