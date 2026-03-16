Calabria, Sibaritide Turismo vince l’Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente

Il progetto fondato e guidato da Michele Abastante premiato da Legambiente per la promozione sostenibile della Sibaritide

Sibaritide Turismo

Sibaritide Turismo, progetto di promozione territoriale fondato
e guidato da Michele Abastante, ha ricevuto l’Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente, uno dei riconoscimenti nazionali più importanti dedicati alle migliori esperienze italiane di turismo sostenibile, responsabile e inclusivo. La premiazione si è svolta sabato 14 marzo alla Fiera Milano-Rho nell’ambito della manifestazione nazionale “Fa’ la Cosa Giusta”, evento dedicato agli stili di vita sostenibili e al turismo responsabile. Giunto alla XIII edizione, il premio promosso da Legambiente valorizza imprese, strutture ricettive, tour operator e progetti territoriali che si distinguono per la promozione di modelli di turismo capaci di coniugare tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale e coinvolgimento delle comunità locali. Sibaritide Turismo è stato premiato per l’attività di promozione e valorizzazione della Sibaritide, area della Calabria affacciata sul Mar Ionio, ricca di siti archeologici della Magna Grecia, borghi storici, paesaggi naturali e produzioni agricole di eccellenza.

Il progetto

Il progetto, nato per iniziativa di Michele Abastante, guida turistica e destination manager, ha l’obiettivo di organizzare e promuovere in modo integrato l’offerta turistica del territorio attraverso itinerari culturali, esperienze naturalistiche, visite guidate nei borghi, percorsi enogastronomici e attività legate alle tradizioni locali. Tra le iniziative sviluppate figurano la creazione di itinerari tematici dedicati alla Magna Grecia, la promozione di esperienze di turismo lento tra borghi, musei e paesaggi naturali della Sibaritide, oltre allo sviluppo di una piattaforma digitale dedicata alla conoscenza e alla prenotazione delle attività turistiche del territorio.

Il progetto punta inoltre a mettere in rete operatori turistici, aziende agricole, musei, strutture ricettive e istituzioni locali per costruire una destinazione turistica riconoscibile e competitiva sul mercato nazionale e internazionale. “Questo riconoscimento rappresenta un grande incoraggiamento per il lavoro che stiamo portando avanti – ha dichiarato Michele Abastantee soprattutto per un territorio straordinario come la Sibaritide, che racchiude un patrimonio unico di storia, natura e tradizioni. L’obiettivo è continuare a raccontare e promuovere questo territorio attraverso un modello di turismo sostenibile e autentico”.

Il premio assegnato da Legambiente rappresenta un importante riconoscimento non solo per l’iniziativa imprenditoriale, ma anche per l’intero territorio della Sibaritide, sempre più protagonista nel panorama del turismo sostenibile in Italia.

Leggi altri articoli di VIAGGI & TURISMO