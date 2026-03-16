Calabria, Sibaritide Turismo vince l’Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente

Sibaritide Turismo, progetto di promozione territoriale fondato

e guidato da Michele Abastante, ha ricevuto l’Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente, uno dei riconoscimenti nazionali più importanti dedicati alle migliori esperienze italiane di turismo sostenibile, responsabile e inclusivo. La premiazione si è svolta sabato 14 marzo alla Fiera Milano-Rho nell’ambito della manifestazione nazionale “Fa’ la Cosa Giusta”, evento dedicato agli stili di vita sostenibili e al turismo responsabile. Giunto alla XIII edizione, il premio promosso da Legambiente valorizza imprese, strutture ricettive, tour operator e progetti territoriali che si distinguono per la promozione di modelli di turismo capaci di coniugare tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale e coinvolgimento delle comunità locali. Sibaritide Turismo è stato premiato per l’attività di promozione e valorizzazione della Sibaritide, area della Calabria affacciata sul Mar Ionio, ricca di siti archeologici della Magna Grecia, borghi storici, paesaggi naturali e produzioni agricole di eccellenza.

Il progetto

Il progetto, nato per iniziativa di Michele Abastante, guida turistica e destination manager, ha l’obiettivo di organizzare e promuovere in modo integrato l’offerta turistica del territorio attraverso itinerari culturali, esperienze naturalistiche, visite guidate nei borghi, percorsi enogastronomici e attività legate alle tradizioni locali. Tra le iniziative sviluppate figurano la creazione di itinerari tematici dedicati alla Magna Grecia, la promozione di esperienze di turismo lento tra borghi, musei e paesaggi naturali della Sibaritide, oltre allo sviluppo di una piattaforma digitale dedicata alla conoscenza e alla prenotazione delle attività turistiche del territorio.

Il progetto punta inoltre a mettere in rete operatori turistici, aziende agricole, musei, strutture ricettive e istituzioni locali per costruire una destinazione turistica riconoscibile e competitiva sul mercato nazionale e internazionale. “Questo riconoscimento rappresenta un grande incoraggiamento per il lavoro che stiamo portando avanti – ha dichiarato Michele Abastante – e soprattutto per un territorio straordinario come la Sibaritide, che racchiude un patrimonio unico di storia, natura e tradizioni. L’obiettivo è continuare a raccontare e promuovere questo territorio attraverso un modello di turismo sostenibile e autentico”.

Il premio assegnato da Legambiente rappresenta un importante riconoscimento non solo per l’iniziativa imprenditoriale, ma anche per l’intero territorio della Sibaritide, sempre più protagonista nel panorama del turismo sostenibile in Italia.