Caldo, apocalisse termica in USA e Messico: stravolti tutti i record storici di marzo | DATI

L’attuale scenario meteorologico che sta interessando il Nord America non ha precedenti nella storia delle osservazioni strumentali. Quella che doveva essere una transizione graduale verso la primavera dopo un inverno eccezionalmente freddo nei settori orientali degli USA, si è trasformata, in pochi giorni, in un’estate torrida e opprimente che sta mettendo a dura prova gli ecosistemi e le infrastrutture degli Stati Uniti occidentali. Scienziati e meteorologi concordano nel definire questa ondata di caldo come un evento estremo di portata globale, capace di spostare l’asticella del possibile ben oltre i limiti finora conosciuti per il mese di marzo. La rapidità con cui le temperature sono oscillate verso l’alto ha sorpreso persino i modelli previsionali più pessimistici, delineando una situazione di emergenza climatica che coinvolge milioni di persone dalla costa del Pacifico fino alle Grandi Pianure.

Il meccanismo fisico della cupola di calore e il blocco atmosferico

Alla base di questa anomalia termica eccezionale risiede una configurazione barica estremamente robusta nota come heat dome o cupola di calore. Questo fenomeno si origina quando un’area di alta pressione di matrice subtropicale si stabilizza su una vasta regione, agendo come una vera e propria campana di vetro. L’aria, spinta verso il basso dal peso dell’anticiclone, subisce un processo di compressione adiabatica che ne innalza drasticamente la temperatura. Questo sistema di blocco atmosferico impedisce il normale ricambio d’aria e l’arrivo di perturbazioni rinfrescanti, intrappolando il calore negli strati bassi dell’atmosfera. La stasi meteorologica è alimentata da una corrente a getto particolarmente erratica, che ha assunto una forma a “omega”, isolando la massa d’aria bollente e permettendole di auto-alimentarsi attraverso il feedback del suolo, che diventando sempre più secco contribuisce a surriscaldare ulteriormente l’aria sovrastante.

Dati meteorologici ufficiali e record storici infranti

Di seguito si riportano i dati termometrici più significativi registrati dalle stazioni ufficiali del National Weather Service (NWS) e dalle autorità meteorologiche messicane durante il picco dell’evento, mettendo a confronto i nuovi primati con i record storici precedenti:

Martinez Lake, Arizona (USA): raggiunto il nuovo record nazionale statunitense per marzo con +43,3°C , polverizzando il precedente primato di +42,2°C stabilito a Rio Grande City nel 1954.

raggiunto il nuovo record nazionale statunitense per marzo con , polverizzando il precedente primato di stabilito a Rio Grande City nel 1954. Hermosillo (Messico): temperatura massima di +42,5°C , superando il record mensile nazionale del Messico.

temperatura massima di , superando il record mensile nazionale del Messico. Phoenix, Arizona: registrata una massima di +41,1°C , superando abbondantemente il vecchio record di +37,8°C .

registrata una massima di , superando abbondantemente il vecchio record di . Palm Springs, California: toccati i +42,2°C , valore che pareggia o supera i record mensili più antichi della regione del deserto della California.

toccati i , valore che pareggia o supera i record mensili più antichi della regione del deserto della California. Flagstaff, Arizona: raggiunti gli +28,9°C a un’altitudine di oltre 2.000 metri, superando di ben 6°C il precedente record di marzo di +22,8°C .

raggiunti gli a un’altitudine di oltre 2.000 metri, superando di ben 6°C il precedente record di marzo di . Los Angeles (Downtown): registrati +34,4°C , battendo il record giornaliero di +30,5°C (87°F) che risaliva al 1997.

registrati , battendo il record giornaliero di (87°F) che risaliva al 1997. Las Vegas, Nevada: nuovo record mensile di +34,4°C , superando i precedenti primati storici della città del gioco d’azzardo.

Conseguenze ambientali e rischi per la salute pubblica

Le ripercussioni di questo caldo estremo sono vaste e preoccupanti. Lo scioglimento accelerato del manto nevoso sulle montagne della Sierra Nevada e delle Montagne Rocciose sta causando un deflusso idrico precoce, aumentando il rischio di inondazioni lampo e, paradossalmente, preparando il terreno per una stagione di incendi boschivi ancora più devastante a causa della siccità che colpirà la vegetazione nei mesi successivi. Sul fronte della salute, il National Weather Service ha emesso numerose allerte per calore estremo, poiché l’organismo umano non è fisiologicamente acclimatato a temperature superiori ai 40°C durante il mese di marzo. I rischi di colpi di calore e disidratazione sono elevatissimi, specialmente per i lavoratori all’aperto e le fasce vulnerabili della popolazione che vivono in aree urbane soggette all’effetto isola di calore.