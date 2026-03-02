Cambiamenti climatici passati: primi indicatori mostrano la resilienza della vita tropicale, fino a 1,5°C

Nuovi dati geologici indicano che la vita marina è piuttosto resiliente al riscaldamento globale ai tropici. Chris Fokkema, geologo presso l’Università di Utrecht, ha scoperto che le alghe tropicali sono rimaste pressoché inalterate da diversi periodi di riscaldamento globale fino a 1,5°C nel lontano passato. Questi organismi unicellulari costituiscono la base delle reti trofiche e sono generalmente molto sensibili all’aumento delle temperature. Precedenti studi su periodi di riscaldamento ancora maggiore hanno mostrato un drastico declino di questi organismi. “Oltre 1,5°C, si verifica un punto di non ritorno”.

Analisi di antichi sedimenti tropicali

Per il suo studio pubblicato sulla rivista Geology, Fokkema ha studiato sedimenti recuperati dal fondale oceanico 200 chilometri a sud del Ghana negli anni ’90. Questi sedimenti hanno un’età compresa tra 54 e 52 milioni di anni, risalenti a un periodo in cui i continenti si trovavano più o meno nella loro posizione attuale.

“Quindi sapevo di trovarmi di fronte a materiale tropicale”, spiega il ricercatore. “Proprio come oggi, i tropici si sono riscaldati meno rapidamente dei poli durante vari periodi di riscaldamento globale. Ma ai tropici, gli organismi sono molto sensibili al riscaldamento perché spesso vivono già vicino alla loro temperatura ottimale. Quindi anche un piccolo riscaldamento potrebbe avere un effetto enorme”. Proprio come sulla terraferma, questo cosiddetto “stress da calore” causato dai cambiamenti climatici rappresenta un grave rischio per la vita.

Lezioni da una “jacuzzi” del passato

Durante un precedente periodo di 5°C di riscaldamento globale, il PETM o Massimo Termico del Paleocene-Eocene, 56 milioni di anni fa, ai tropici la temperatura divenne troppo alta per molti organismi unicellulari. “La temperatura dell’acqua di mare raggiunse quasi la stessa temperatura di una jacuzzi. La diversità delle specie diminuì significativamente in quel periodo e, in alcune località, le alghe scomparvero completamente”.

Tuttavia, la ricerca di Fokkema dimostra che uno specifico gruppo di alghe, i dinoflagellati, è stato in grado di affrontare bene un riscaldamento di 1,5°C durante le fasi di rapido riscaldamento tra 54 e 52 milioni di anni fa. L’esperto conclude che l’entità del riscaldamento ha determinato l’intensità dell’influenza del cambiamento climatico sulle alghe.

Cosa significa questo per il riscaldamento futuro

Questi primi segnali di resilienza al riscaldamento forniscono un prezioso contributo alla nostra conoscenza sulle conseguenze del cambiamento climatico. Potrebbero dare un’indicazione di ciò che ci aspetta. “I nostri risultati supportano l’obiettivo politico di limitare il riscaldamento globale a non più di 1,5°C e offrono la speranza che le conseguenze di tale riscaldamento rimarranno effettivamente piuttosto limitate”.