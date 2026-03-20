Caos aeroportuale negli USA: il blocco del DHS paralizza la sicurezza e i viaggi

A cinque settimane dall’inizio dello shutdown parziale del governo, il sistema dei trasporti aerei negli Stati Uniti sta vacillando sotto il peso di una crisi di personale senza precedenti. Gli agenti della Transportation Security Administration (TSA), che hanno ufficialmente saltato il loro primo stipendio intero questa settimana, sono costretti a lavorare senza alcuna remunerazione immediata. Questa situazione ha innescato una reazione a catena definita dai media come un massiccio “sick out”, ovvero un’ondata di assenze per malattia tattiche o dovute alla necessità dei lavoratori di cercare altre fonti di reddito per sopravvivere. Il risultato è drammatico: meno corsie di sicurezza aperte, meno personale ai checkpoint e un morale ai minimi storici che sta spingendo molti ufficiali alle dimissioni definitive, aggravando ulteriormente le carenze strutturali dell’agenzia.

Passeggeri in trappola tra ritardi record e voli persi

Per chi si trova a viaggiare negli aeroporti degli Stati Uniti in questi giorni, l’esperienza si è trasformata in un vero e proprio calvario logistico. Le code ai controlli di sicurezza sono diventate miserabilmente lunghe, con tempi di attesa che in alcuni grandi hub superano regolarmente le due ore. Le scene di passeggeri che vedono il proprio aereo decollare mentre sono ancora bloccati al controllo bagagli sono ormai all’ordine del giorno. Nonostante la TSA dichiari che in una giornata normale l’attesa non dovrebbe superare i 10 minuti per il programma PreCheck e i 30 per le corsie standard, la realtà del marzo 2026 è ben diversa, con file che si snodano per centinaia di metri ben oltre le aree designate.

Strategie di sopravvivenza e l’inaffidabilità delle tecnologie

In questo clima di incertezza, gli esperti di viaggio consigliano ai passeggeri di adottare misure proattive estremamente rigorose. Il consiglio fondamentale è quello di calcolare l’arrivo in aeroporto basandosi sull’orario di imbarco e non su quello di partenza, iniziando la “vigilia” al terminal con diverse ore di anticipo rispetto al normale. Tuttavia, emerge un problema critico di trasparenza: i dati sui tempi di attesa live forniti dalle app ufficiali della TSA e dai siti web aeroportuali non sono attualmente affidabili. A causa della carenza di personale amministrativo, i sistemi digitali non vengono aggiornati regolarmente, portando i viaggiatori a confidare in stime di “18 minuti” che si rivelano poi essere attese di oltre un’ora una volta arrivati sul posto.

Lo stallo politico e l’eccezione dei contractor privati

Alla radice di questo caos si trova un profondo disaccordo politico a Washington riguardante le politiche sull’immigrazione, che impedisce al Congresso di approvare i fondi necessari per il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). Mentre i repubblicani e i democratici si scontrano sulle misure di controllo alle frontiere, i lavoratori della sicurezza aerea sono diventati, nelle parole del leader Charles Schumer, “ostaggi” della disputa. È interessante notare come non tutti gli aeroporti stiano soffrendo allo stesso modo: scali come quello di San Francisco (SFO) e Kansas City (MCI), che utilizzano contractor privati tramite il Screening Partnership Program, continuano a operare regolarmente poiché i loro addetti vengono pagati indipendentemente dai finanziamenti federali diretti, evidenziando una possibile via d’uscita per il futuro della gestione aeroportuale statunitense.