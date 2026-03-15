Caos maltempo alle Hawaii: la “Tempesta Kona” sommerge le isole, dichiarato lo stato di emergenza | FOTO e VIDEO

Le Hawaii stanno vivendo ore di estrema criticità. Quello che era già stato un inverno eccezionalmente umido si è trasformato in un incubo a causa di un evento meteorologico raro. Le acque tipicamente cristalline dell’oceano si sono tinte di marrone a causa dell’enorme quantità di fango e detriti riversati in mare, mentre cascate improvvise sono spuntate ovunque sui rilievi delle isole. Il Governatore Josh Green ha dichiarato lo Stato di Emergenza in tutto l’arcipelago, mentre le squadre di soccorso lavorano contro il tempo per mettere in salvo i residenti intrappolati dalle acque.

La “Tempesta Kona” colpisce le Hawaii

Non si tratta dei classici acquazzoni della stagione delle piogge. Un profondo ciclone subtropicale (noto come Kona low) si è letteralmente bloccato a Nord/Ovest dell’arcipelago. Questo stallo prolungato ha “parcheggiato” un vero e proprio fiume atmosferico carico di umidità tropicale direttamente sopra le isole.

Le zone più duramente colpite stanno registrando precipitazioni estreme, con accumuli costanti dai 25 ai 75 mm di pioggia all’ora. La portata del fenomeno è tale che in alcune aree si sono visti cadere svariati metri d’acqua in un arco temporale di sole 48 ore.

La mappa del disastro

La furia del ciclone ha colpito diverse isole, ma alcune zone stanno affrontando scenari quasi apocalittici, con strade interrotte e blackout diffusi.

Maui è letteralmente in ginocchio. L’isola ha subito i danni maggiori, tanto che i residenti la definiscono la peggiore tempesta della sua storia moderna, descrivendo un paesaggio che sembra ormai completamente sommerso. I ripidi pendii del vulcano Haleakalā si sono trasformati in muri di fango e roccia che scivolano a valle a velocità enormi. I dati forniti dalle autorità della Contea confermano l’eccezionalità dell’evento: nelle ultime 14 ore, la zona di Kula ha registrato oltre 500 mm, mentre a Kaunakakai le raffiche di vento hanno superato i 110 km/h.

I danni alle infrastrutture viarie sono gravissimi. L’isolamento è diventato totale per la remota comunità di Hāna: la leggendaria Hāna Highway, famosa per le sue centinaia di curve e i numerosi ponti, ha ceduto strutturalmente in più punti. L’area è attualmente irraggiungibile via terra a causa di frane massicce che hanno ostruito i passaggi a Twin Falls e Keʻanae.

Nella località di Kihei è stato riportata una enorme voragine, generata dalle piogge.

A Honolulu, i vigili del fuoco hanno compiuto un salvataggio estremo vicino alla Kaimukī High School, sfidando l’innalzamento rapido delle acque per recuperare 4 persone e un cane che si erano disperatamente aggrappati ai piloni di un ponte. Una scena altrettanto drammatica si è vissuta a Waialua, dove i residenti dell’Ōtake Camp sono stati costretti a un’evacuazione d’emergenza immediata. Il torrente Kaukonahua è esondato con una tale ferocia da inghiottire intere abitazioni e spazzare via i veicoli parcheggiati.

Secondo le previsioni del National Weather Service (NWS), la situazione richiede la massima allerta: il maltempo severo continuerà a sferzare in modo implacabile la Contea di Maui e il resto dell’arcipelago anche nelle prossime ore.