Caos sull’A20 Messina-Palermo: tamponamento shock in galleria coinvolge 80 mezzi, è un disastro | FOTO

Le prime ore di oggi hanno segnato un momento di estrema criticità per la viabilità siciliana lungo la tratta autostradale che collega il capoluogo peloritano alle località tirreniche. Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 8:45 all’interno della galleria Villafranca, situata in un punto nevralgico tra il comprensorio di Milazzo e lo svincolo di Rometta Marea. Nonostante le prime frammentarie informazioni indicassero la corsia opposta, la rettifica ufficiale delle autorità conferma che il sinistro è avvenuto in direzione Palermo, poco prima dell’uscita di Rometta. Si è trattato di un impressionante maxi tamponamento a catena che ha visto coinvolti circa 80 mezzi, tra cui numerose autovetture private, furgoni commerciali e diversi mezzi pesanti, trasformando il tunnel in un groviglio di lamiere e rendendo necessaria l’immediata interruzione del transito veicolare.

Operazioni di soccorso e gestione della viabilità autostradale

La complessità dello scenario ha richiesto l’invio urgente di numerose squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Messina, che stanno operando in condizioni operative estremamente difficili a causa degli spazi limitati all’interno della struttura sotterranea. Il personale specializzato sta lavorando freneticamente per districare i veicoli ammassati e prestare assistenza ai numerosi occupanti rimasti intrappolati o sotto shock dopo l’impatto. Un aspetto fondamentale dell’intervento riguarda la messa in sicurezza dei serbatoi dei mezzi coinvolti, operazione necessaria per scongiurare il rischio di incendi o esplosioni in un ambiente chiuso. Sul posto è presente anche la Polizia Stradale per eseguire i rilievi di rito e gestire il flusso automobilistico completamente bloccato, insieme ai sanitari del 118 che stanno fornendo il primo soccorso medico ai feriti.

Il precedente intervento notturno presso il ponte di San Pier Niceto

L’emergenza odierna segue un altro rilevante intervento di soccorso tecnico effettuato dai soccorritori nella serata di ieri. Poco prima delle ore 22:00, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo erano già stati mobilitati per un incidente autonomo verificatosi all’altezza del ponte di San Pier Niceto, sempre in direzione Messina. In quell’occasione, la squadra intervenuta con un’autopompa serbatoio e un mezzo Ranger ha provveduto a bonificare l’area e a mettere in sicurezza la vettura incidentata. Fortunatamente, in quel primo episodio il conducente è uscito completamente illeso dal veicolo. Tuttavia, la successione di questi eventi ravvicinati ha messo a dura prova il sistema di sicurezza stradale della provincia, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione fino al completo ripristino della normale circolazione.