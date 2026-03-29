Cede palazzina sul mare a Licata: il ciclone Harry tra le cause del crollo

Momenti di grande paura si sono vissuti nella zona Playa di Licata, dove una palazzina abbandonata di tre piani è improvvisamente crollata in via Soldato d’Andrea, a pochissima distanza dalla linea di costa. Il boato provocato dal cedimento è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, molti dei quali sono usciti in strada temendo conseguenze ben più gravi. L’edificio, ormai disabitato da tempo, è collassato su sé stesso generando una nube di polvere visibile anche a distanza. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti e dei cittadini presenti nei dintorni, già preoccupati per le condizioni strutturali della costruzione. Nonostante la violenza del crollo, al momento non si segnalano feriti, ma la situazione ha richiesto un intervento tempestivo delle autorità.

I soccorsi e le verifiche tra le macerie

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, affiancati dalle forze dell’ordine, per mettere in sicurezza l’area e avviare tutte le verifiche necessarie. I pompieri hanno iniziato un’attenta ispezione tra le macerie per accertare l’eventuale presenza di persone coinvolte, anche se l’edificio risultava disabitato. L’intera zona è stata transennata per evitare rischi ai cittadini e per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Le squadre stanno lavorando con grande cautela, utilizzando attrezzature specifiche per sondare i detriti e prevenire ulteriori cedimenti. Le operazioni potrebbero proseguire ancora per diverse ore, finché non sarà esclusa completamente ogni ipotesi di coinvolgimento umano. Nel frattempo, le autorità invitano i residenti a mantenere la distanza dall’area interessata.

“L’allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. Un uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia”, dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo.

Un edificio già compromesso tra maltempo ed erosione

Secondo le prime informazioni, la palazzina era già gravemente danneggiata a causa del passaggio del ciclone Harry nelle scorse settimane, che aveva colpito duramente il litorale. A questo si aggiunge una problematica più ampia e persistente: l’erosione costiera che da tempo interessa la zona Playa, indebolendo il terreno e mettendo a rischio le strutture presenti lungo la costa. L’edificio, già in stato di abbandono, si trovava dunque in condizioni precarie, aggravate ulteriormente dagli eventi atmosferici recenti. Il crollo riaccende i riflettori sulla necessità di monitorare e mettere in sicurezza le aree costiere più esposte, soprattutto dove sono presenti costruzioni ormai degradate. Le istituzioni locali potrebbero ora valutare interventi urgenti per prevenire episodi simili e tutelare la sicurezza pubblica in un territorio particolarmente fragile.