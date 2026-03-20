Cenere e flussi piroclastici: risveglio esplosivo per il Monte Semeru | FOTO e VIDEO

Nelle prime ore di oggi, 20 marzo 2026, il gigante dell’Indonesia si è fatto sentire nuovamente. Alle 05:26 ora locale, il Monte Semeru, situato nella provincia di East Java, ha dato inizio a un nuovo evento eruttivo di significativa intensità. L’eruzione ha generato un’imponente colonna di cenere che si è innalzata per circa 1.000 metri sopra il cratere, raggiungendo un’altitudine complessiva di circa 4.676 metri sul livello del mare. Secondo le prime osservazioni visive, il pennacchio di ceneri grigie e dense si sta spostando prevalentemente verso Nord/Est, spinto dai venti d’alta quota.

L’energia dell’evento

L’attività non è stata solo visibile a occhio nudo, ma è stata registrata con estrema precisione dai sismografi dell’Osservatorio Vulcanologico locale. I sensori hanno rilevato un’energia concentrata, con un’ampiezza massima del segnale pari a 22 mm e una durata dell’evento che si è protratta per circa cinque minuti. Tuttavia, il dato che desta maggiore preoccupazione è la segnalazione di flussi piroclastici scatenati dall’esplosione. Queste micidiali miscele ad alta temperatura, composte da gas e materiale vulcanico incandescente, sono in grado di scivolare lungo i fianchi della montagna a velocità elevatissime.

Il “Grande Monte” di Giava

Il Monte Semeru, noto anche come Mahameru (“Il Grande Monte“), non è un vulcano qualunque. Con i suoi 3.676 metri di altezza, rappresenta la vetta più alta dell’isola di Giava e uno dei vulcani più attivi e monitorati dell’intero arcipelago indonesiano. Dal punto di vista geologico, si tratta di uno stratovulcano, una tipologia caratterizzata da una forma conica imponente costruita dalla sovrapposizione millenaria di strati di lava solidificata, ceneri e materiale piroclastico. La sua attività è pressoché costante dal 1967, manifestandosi spesso attraverso eruzioni di tipo vulcaniano ed esplosioni di cenere.

La sua posizione strategica lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico – l’area dove la placca indo-australiana scivola sotto quella euroasiatica – lo rende un laboratorio a cielo aperto per i geofisici, ma anche una minaccia persistente per migliaia di residenti stabiliti sui suoi versanti, attratti dalla straordinaria fertilità dei terreni vulcanici nonostante l’instabilità geologica della zona.