Ciclone Harry, Germanà (Lega): “impugnativa superata da norma inserita in legge di conversione”

“Riguardo all’impugnativa del Consiglio dei Ministri alla legge siciliana che stanzia fondi per i ristori in seguito al ciclone Harry, le opposizioni scambiano lucciole per lanterne. C’è già una norma proposta dal governo nazionale, richiesta anche dal governo Schifani, al decreto legge 25 in fase di conversione che prevede la deroga al Durc, oggetto dell’impugnativa odierna. Barbagallo del PD e Bevilacqua dei Cinquestelle, anziché buttarla in caciara potevano informare meglio i loro colleghi dell’opposizione siciliana”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia. “Così invece – aggiunge – appaiono come quelli che la sanno lunga ma rimediano una figuraccia agli occhi degli stessi esponenti siciliani di minoranza. Sugli aiuti alle tre regioni colpite da eventi meteorologici calamitosi, Sicilia, Sardegna e Calabria, c’è la massima attenzione e disponibilità del governo Meloni a concedere gli aiuti necessari e concordati con le Regioni”.