Ciclone Jolina, alluvioni in Libia: Zawiya sott’acqua, Tripoli si ferma per maltempo | FOTO

Il municipio centrale di Tripoli ha annunciato la sospensione delle attività lavorative per la giornata di oggi, martedì 17 marzo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. La decisione, coordinata con i municipi della Grande Tripoli e con il Comitato di crisi del consiglio municipale, interessa tutte le istituzioni e gli uffici pubblici della capitale, ad eccezione delle strutture sanitarie, dei servizi di emergenza, della Mezzaluna Rossa e dei settori essenziali come acqua, elettricità, telecomunicazioni e sicurezza. Secondo il Centro nazionale di meteorologia, un profondo sistema di bassa pressione , il Ciclone Jolina, sta interessando le regioni settentrionali della Libia, in particolare il Nord/Ovest, portando venti forti, calo delle temperature e precipitazioni da moderate a intense, con temporali e grandinate. Le condizioni meteo dovrebbero interessare l’intera fascia costiera da Tripoli fino a Misurata, con rischio di allagamenti nelle aree depresse e possibili esondazioni di corsi d’acqua.

Nelle ultime ore, forti piogge hanno già colpito diverse zone della Libia occidentale, provocando allagamenti a Zawiya e interventi delle autorità per la gestione delle acque. Le autorità di sicurezza di Tripoli hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, mentre le società di servizi hanno avviato operazioni preventive per il drenaggio delle acque.