Ciclone “Jolina”: riaperta la SS18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

A seguito dell’allerta meteo arancione per l’arrivo del Ciclone “Jolina” e dopo le attività di pulizia e messa in sicurezza, Anas ha riaperto al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto tra il km 503,760 e il km 507,200, nel Comune di Bagnara Calabra (RC). La riapertura è condizionata al persistere di condizioni meteo favorevoli. La chiusura del tratto era stata disposta in via precauzionale in previsione delle condizioni meteo avverse, al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Lungo il costone roccioso proseguono le attività di rafforzamento ‘corticale’ mediante l’installazione delle reti paramassi, con il supporto di elicotteri per il trasporto del materiale, per aumentare ulteriormente la sicurezza dell’infrastruttura.

“Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148”, si legge nella nota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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