Cieli blindati e boati sullo Stretto di Messina per il secondo giorno consecutivo: i DETTAGLI sulle attività aeree di ENAV e Aeronautica Militare a Reggio Calabria

Il passaggio radente di velivoli militari e civili sopra il centro abitato di Reggio Calabria ha scatenato nelle ultime quarantotto ore una comprensibile ondata di domande e una certa dose di apprensione tra la popolazione. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, 25 marzo 2026, quando alle ore 17:18 una coppia di Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare ha solcato il cielo dello Stretto a quota bassissima, producendo un rombo metallico e potente che ha fatto vibrare i vetri delle abitazioni in zone densamente popolate. Quello che inizialmente sembrava un evento isolato si è poi evoluto nella mattinata di oggi, 26 marzo, con la comparsa di nuovi assetti aerei, tra cui un velivolo bianco dalla forma peculiare e sagome scure riconducibili a droni o jet da addestramento avanzato. Questa sequenza di eventi non è frutto del caso, ma rappresenta l’incrocio di tre distinte operazioni che vedono l’Aeroporto Tito Minniti come perno geografico e tecnico.

Il sorvolo dei caccia intercettori e le celebrazioni del 28 marzo

Il primo grande evento acustico e visivo, quello dei due jet militari transitati ieri pomeriggio, è direttamente collegato alla preparazione per il 103° Anniversario dell’Aeronautica Militare. La data del 28 marzo rappresenta un momento solenne per la difesa italiana e i voli in formazione stretta osservati sopra Reggio Calabria sono parte integrante delle prove di sorvolo cerimoniale. I piloti dei gruppi intercettori devono infatti testare i tempi di reazione e i riferimenti visivi al suolo per garantire che le parate aeree nazionali si svolgano con precisione chirurgica. Il fatto che il sorvolo sia avvenuto proprio alle 17:17 suggerisce una sincronizzazione tattica legata ai cali di luce e alla visibilità orografica, elementi fondamentali per chi opera su velivoli di quarta e quinta generazione come i Typhoon o gli F-35. La potenza sonora avvertita dai cittadini, pur non essendo un boom sonico, è la firma acustica naturale dei propulsori Eurojet EJ200 che operano in regime subsonico ad alta spinta.

La missione dell’I-ENAV e la calibrazione dei sistemi di sicurezza

L’attività osservata invece nella mattinata di oggi riguarda un ambito tecnico di vitale importanza per la navigazione civile. Il velivolo bianco identificato dalle fotografie scattate da molti cittadini, infatti, è un Piaggio P.180 Avanti II appartenente alla flotta dell’ENAV, l’ente nazionale per l’assistenza al volo. Questo aereo è un vero e proprio laboratorio volante incaricato di eseguire le cosiddette radiomisure. Poiché l’Aeroporto di Reggio Calabria è classificato come uno scalo tecnicamente complesso a causa delle montagne circostanti e delle correnti dello Stretto, è necessario che periodicamente i sistemi ILS (Instrument Landing System) e i radar di terra vengano calibrati con precisione millimetrica. I dieci passaggi consecutivi a bassa quota effettuati dal velivolo I-ENAV servono a garantire che ogni aereo di linea possa atterrare in totale sicurezza, verificando che i segnali radio ricevuti nella cabina di pilotaggio corrispondano esattamente alla posizione reale del velivolo nello spazio aereo reggino.

L’esercitazione Mare Aperto 2026 e la presenza di droni militari

Accanto alle attività di calibrazione civile, il cielo della Calabria è attualmente teatro della Mare Aperto 26-1, la più imponente esercitazione aeronavale del Mediterraneo. Questo spiega la presenza della seconda sagoma scura avvistata e fotografata oggi, riconducibile a un drone MQ-9 Predator o a un jet da addestramento Leonardo M-346 Master. Questi assetti operano spesso dalla base di Sigonella o di Amendola e utilizzano lo Stretto di Messina come corridoio di transito e sorveglianza per monitorare le manovre della flotta NATO al largo delle coste calabresi. In un periodo storico caratterizzato da forti tensioni internazionali, la vista di questi strumenti tecnologici può generare preoccupazione, ma è fondamentale sottolineare che si tratta di attività di addestramento e pattugliamento routinarie, finalizzate a mantenere altissimi i livelli di prontezza operativa della Difesa Aerea Nazionale e la protezione dei confini meridionali dell’Europa.

Nell’area dell’Aeroporto dello Stretto circolano da questa mattina anche altri mezzi militari anfibi e navali.

Una sintesi tra eccellenza tecnologica e sicurezza del territorio

In conclusione, ciò che sta accadendo sopra Reggio Calabria è una straordinaria dimostrazione di coordinamento tra diverse realtà dello Stato. Da un lato abbiamo l’orgoglio nazionale dell’Aeronautica Militare che si prepara a onorare la propria storia con sorvoli spettacolari, dall’altro l’impegno silenzioso ma costante dell’ENAV per la sicurezza dei voli civili, e infine la vigilanza strategica garantita dalle esercitazioni multinazionali. Il forte rumore avvertito e la bassa quota dei velivoli non devono essere interpretati come segnali di pericolo imminente, bensì come la prova tangibile di un sistema di sorveglianza e manutenzione dei cieli estremamente efficiente. L’Aeroporto Tito Minniti conferma ancora una volta il suo ruolo di infrastruttura strategica non solo per il trasporto passeggeri, ma come punto di riferimento essenziale per l’intero comparto della difesa e della sicurezza aerea italiana.