Cipro conferma attacco con drone alla base britannica di Akrotiri

Il governo di Cipro ha confermato che la base aerea britannica di Akrotiri, vicino a Limassol, è stata colpita da un drone non pilotato poco dopo mezzanotte. Secondo il portavoce della presidenza cipriota, Konstantinos Letymbiotis, l’incidente ha provocato solo danni limitati, mentre le autorità hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza e coordinano gli interventi con il governo del Regno Unito e l’amministrazione delle basi britanniche. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale cipriota resta in sessione continua sotto la supervisione del Presidente della Repubblica, monitorando eventuali sviluppi. La base aerea, secondo il Cyprus Mail, ha ordinato al personale di rimanere nei propri posti in attesa di nuove istruzioni, temendo possibili ulteriori impatti. L’episodio avviene in un contesto di crescente tensione internazionale, dopo l’autorizzazione del Regno Unito all’uso delle proprie basi da parte degli Stati Uniti per colpire depositi di missili in Iran.