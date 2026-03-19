Cipro diventa Membro Associato dell’Agenzia Spaziale Europea

La Repubblica di Cipro è diventata Membro Associato dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) il 17 marzo 2026, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Associazione firmato il 23 ottobre 2025. L’accordo, della durata di 7 anni, apre la strada alla partecipazione di Cipro ai programmi opzionali dell’ESA. Il 17 marzo, il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha notificato a Nicodemos Damianou, Vice Ministro della Ricerca, Innovazione e Politica Digitale, l’entrata in vigore dell’Accordo di Associazione, che era stato ratificato dalla Camera dei Rappresentanti della Repubblica di Cipro il 6 marzo 2026.

Il passaggio della Repubblica di Cipro dallo status di Stato Cooperante Europeo dell’ESA a quello di Membro Associato si basa sulle valutazioni positive effettuate sia dall’ESA sia dal Governo cipriota riguardo al crescente sviluppo dell’ecosistema spaziale del Paese, alle sue capacità in espansione e al suo potenziale contributo ai programmi spaziali europei.

Lo status di Membro Associato consente a Cipro di partecipare ai programmi opzionali dell’ESA, permettendo all’industria nazionale, agli istituti di ricerca e alle start-up di interagire più strettamente con il settore spaziale europeo. In particolare, Cipro parteciperà a diversi programmi opzionali dell’ESA in aree strategiche chiave, tra cui FutureEO (Osservazione della Terra del futuro), ARTES (Ricerca avanzata nei sistemi di telecomunicazione), GSTP (Programma generale di supporto tecnologico) e ACCESS (Accelerazione della commercializzazione e della competitività del settore spaziale europeo).

Inoltre, sarà attuato dall’ESA un programma di attività su richiesta (RPA), interamente finanziato da Cipro e aperto esclusivamente a entità cipriote. Questo programma mira a sostenere ulteriormente lo sviluppo dell’ecosistema spaziale nazionale di Cipro e a facilitare un maggiore coinvolgimento delle aziende e degli istituti di ricerca ciprioti nei programmi opzionali dell’ESA.

ESA e Cipro collaborano con successo dal 2017, nell’ambito del piano ESA per gli Stati Cooperanti Europei. L’adesione come Membro Associato aiuterà Cipro a sviluppare ulteriormente le proprie capacità nelle tecnologie e applicazioni spaziali, rafforzando al contempo la collaborazione con gli Stati membri dell’ESA. Le entità cipriote avranno accesso ai programmi, alle competenze e alla rete industriale dell’ESA, aprendo nuove opportunità per l’innovazione, la crescita economica e le partnership internazionali.

Il Vice Ministro Nicodemos Damianou ha sottolineato l’importanza dell’accordo per l’ecosistema dell’innovazione del Paese, evidenziando come la partecipazione ai programmi ESA stimolerà lo sviluppo di tecnologie avanzate, sosterrà l’industria locale e rafforzerà i legami con la più ampia comunità spaziale europea.

Il Direttore Generale dell’ESA ha ringraziato calorosamente il Vice Ministro Damianou per la proficua collaborazione tra Cipro ed ESA fino ad oggi, esprimendo fiducia nella riuscita attuazione dell’Accordo di Associazione attraverso la crescente partecipazione di Cipro ai programmi e alle attività dell’ESA.