Clima, a Milano un inverno molto mite, con il dicembre più caldo degli ultimi 129 anni: il rapporto

Si è concluso il 28 febbraio l’inverno meteorologico 2025-2026, che a Milano è stato molto mite, in linea con la tendenza degli ultimi anni. La temperatura media della stagione appena terminata è stata di +7,6°C: si tratta di 2,4°C al di sopra della media climatica 1991-2020, che lo rende il secondo inverno più caldo di sempre, dopo quelli del 2020 e del 2024, aventi entrambi una temperatura media di +8,0°C. Tutti e tre i mesi si sono conclusi con una temperatura media superiore a quella del CLINO (Climatological Normal) 1991-2020, ma quello a spiccare maggiormente è dicembre, con una media di +8,3°C rispetto ai +4,9°C del CLINO: si è trattato, infatti, del dicembre più caldo degli ultimi 129 anni. A certificare questi valori sono le rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, in particolare della stazione meteorologica di Milano Centro, situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano.

Durante l’inverno 2026, ci sono stati lunghi periodi molto più caldi del normale; a dicembre tutto il mese è stato caratterizzato da temperature al di sopra della media, così come molto più calda del normale è stata anche buona parte del mese di febbraio; a gennaio, invece, la prima decade è stata interamente sotto media e molto più fredda del normale.

La massima assoluta è stata rilevata il 20 febbraio (+19,7°C), giornata caratterizzata da effetto favonico; il 9 gennaio, invece, la massima è stata di soli +3,0°C, la più bassa dell’inverno.

5 sono stati i giorni di gelo, cioè con temperatura minima inferiore allo zero, tutti nella prima decade di gennaio: in particolare la minima assoluta è stata -2,6°C e si è registrata l’8 gennaio. Secondo il CLINO 1991-2020 i giorni di gelo attesi a Milano nella stagione invernale dovrebbero essere mediamente 16,5.

La minima più elevata, +11,6°C, si è registrata invece il 28 febbraio.

Così come la media delle medie, anche la media delle massime e soprattutto la media delle minime sono state superiori al corrispondente valore CLINO. La media delle minime, di +5,3°C, è stata inferiore solo a quella del 2024 (+5,4°C); anche in questo caso è stato fondamentale il contributo di dicembre, che si è distinto per il più caldo di sempre con una media delle minime di +6,1°C.

Venti

Per quanto riguarda i venti, risulta evidente una prevalenza di ventilazione dai settori sudoccidentali, con i valori più elevati legati però a venti provenienti da est. La raffica più forte (36km/h) è stata registrata il 20 febbraio, durante un episodio di Föhn.

Precipitazioni

Con 160,5mm rispetto ai 166,1mm del CLINO, le precipitazioni dell’inverno sono state nel complesso in linea con le medie del periodo.

Febbraio, oltre che per i quantitativi, si è distinto anche per i giorni di pioggia (9 rispetto ad una media CLINO di 5,1), tutti concentrati nelle prime due decadi.

Vi sono invece stati 20 giorni consecutivi senza precipitazioni tra la fine di dicembre e metà gennaio.

A Milano, quindi, un inverno decisamente più caldo del normale, salvo un significativo episodio freddo a inizio gennaio, e con un mese di febbraio particolarmente piovoso nelle prime due decadi.