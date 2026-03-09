Clima, come un cambiamento nella Corrente del Golfo potrebbe segnalare il collasso dell’AMOC: lo studio

I cambiamenti nella Corrente del Golfo, una forte corrente oceanica nell’Atlantico, potrebbero fungere da premonitore dell’imminente collasso del Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC). L’AMOC è un imponente sistema di correnti oceaniche che funge da nastro trasportatore, spostando il calore dai tropici al Nord Atlantico. La parte di questo sistema che scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti e poi verso est, verso l’Europa, è la Corrente del Golfo. Gli scienziati temono che un eventuale collasso dell’AMOC potrebbe innescare drastici cambiamenti climatici, soprattutto in Europa, dove le temperature potrebbero crollare.

Modellazione del collasso

Per comprendere meglio il legame tra l’AMOC e la Corrente del Golfo, i ricercatori dell’Istituto per la Ricerca Marina e Atmosferica dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, hanno modellato cosa accadrebbe in caso di collasso dell’AMOC. Descrivono il loro lavoro in uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment.

I ricercatori hanno utilizzato una simulazione oceanica ad alta risoluzione, che ha permesso loro di osservare i dettagli più fini della circolazione oceanica. Hanno lentamente aggiunto acqua dolce all’area del Nord Atlantico del modello per simulare lo scioglimento delle calotte glaciali. Questo diluisce la salinità dell’oceano e alla fine rallenta e arresta il nastro trasportatore dell’AMOC.

Rallentando, la Corrente del Golfo raggiunge un punto di rottura e improvvisamente salta di 219km verso nord in soli due anni. Questo spostamento si è verificato circa 25 anni prima del collasso dell’AMOC nella simulazione, suggerendo che potrebbe fungere da segnale di allarme nel mondo reale.

Per verificare se si stessero già manifestando segnali di allarme, il team ha confrontato il comportamento del modello con i dati satellitari degli ultimi 30 anni e con le registrazioni delle acque profonde risalenti al 1965.

Segnali d’allarme

I ricercatori hanno identificato diversi segnali d’allarme sia nei dati reali che nel modello. Il più significativo è che la Corrente del Golfo ha già iniziato a spostarsi verso nord dalla costa vicino a Capo Hatteras, nel North Carolina. Questo spostamento verso nord è esattamente ciò che è accaduto nella simulazione poco prima che la circolazione si interrompesse.

Poiché la Corrente del Golfo si sta spostando più a nord del solito, le acque in queste aree si stanno riscaldando più rapidamente, come si evince dai dati delle acque profonde.

Anche la Deep Western Boundary Current, che scorre sotto la Corrente del Golfo, si sta indebolendo sia nei dati osservati che nella simulazione.

“Questi risultati forniscono una prova indiretta dell’attuale indebolimento dell’AMOC e dimostrano che bruschi spostamenti della Corrente del Golfo possono fungere da indicatore precoce di un eventuale cedimento dell’AMOC“, hanno commentato gli autori dello studio.

Sebbene il collasso dell’AMOC possa non essere ancora inevitabile, questi risultati suggeriscono che si sta indebolendo e potrebbe avvicinarsi a un punto di non ritorno più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza.