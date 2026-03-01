Clima, i dati satellitari consentono la prima stima globale del raffreddamento delle nubi di aerosol

Le particelle presenti nell’atmosfera, note come aerosol, raffreddano il clima agendo come nuclei di condensazione delle nubi. Più goccioline di nubi si formano attorno a queste particelle, meno luce solare penetra in una nube. Questo raffredda il clima, sebbene questo processo sia compensato dal ben più forte effetto serra. Finora, è stato difficile fornire una valutazione globale affidabile di questo impatto sul clima e misurare il numero di nuclei di condensazione delle nubi. I ricercatori dell’Università di Lipsia sono ora riusciti a farlo utilizzando osservazioni di telerilevamento satellitari, in collaborazione con colleghi dell’Università di Colonia e dell’Istituto olandese per la ricerca spaziale SRON.

“È necessario combinare simulazioni con misurazioni satellitari e utilizzare le concentrazioni di aerosol in prossimità della superficie terrestre. Tutti gli altri metodi portano a errori maggiori“, afferma Johannes Quaas, professore di meteorologia teorica all’Università di Lipsia, illustrando i risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Science Advances.

Lo studio

Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno sfruttato la differenza tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale, poiché i continenti sono distribuiti in modo non uniforme: c’è molta più terraferma nell’emisfero settentrionale, che presenta anche una concentrazione di attività industriale molto più elevata.

Anche l’inquinamento atmosferico differisce sostanzialmente tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale. Da ciò, si possono trarre conclusioni sul ruolo dell’inquinamento atmosferico nella formazione delle nubi, spiega Quaas.

Queste nuove scoperte consentono di produrre proiezioni più accurate di quanto il clima si riscalderà nei prossimi decenni.

“Nel complesso, stimiamo che l’effetto degli aerosol sulle nubi abbia compensato circa un quarto dell’effetto serra antropogenico“, afferma il meteorologo. Tuttavia, questo raffreddamento diminuisce con il miglioramento della qualità dell’aria, poiché gli aerosol hanno vita breve. Vengono dilavati dall’atmosfera dopo circa una settimana, mentre l’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per molti secoli.

Secondo Quaas, Lipsia è un importante centro di ricerca su questi processi, in particolare grazie alla collaborazione tra l’Università di Lipsia e il Leibniz Institute for Tropospheric Research

“Indaghiamo su queste questioni utilizzando un’ampia gamma di metodi, dalle misurazioni di laboratorio alla modellazione climatica globale“, afferma. L’ultimo studio, iniziato nel 2022, si basava su osservazioni satellitari dell’agenzia spaziale statunitense NASA e dell’Istituto di ricerca olandese SRON, nonché su simulazioni climatiche.

“Ci sono ancora molte incertezze quando si tratta di aerosol e nuvole“, sottolinea il Professor Quaas. Nel progetto di ricerca CleanCloud, i ricercatori mirano ora a esplorare una serie di questioni, tra cui come i temporali potrebbero cambiare con il continuo miglioramento della qualità dell’aria e il progressivo miglioramento delle nuvole.