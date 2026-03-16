Clima: in Toscana il 2025 tra gli anni più caldi dal 1955

Il 2025 è stato il quarto anno più caldo registrato dal 1955, con un’anomalia della temperatura media pari a +1,11 °C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Se il confronto viene fatto con il clima di cinquant’anni fa, l’aumento raggiunge +2,05 °C rispetto alla media. È quanto emerge dal rapporto annuale presentato dal Consorzio Lamma (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) presso la Regione Toscana. Secondo il rapporto, il dato regionale risulta in linea con il quadro climatico italiano ed europeo. Oltre alle temperature elevate, il 2025 in Toscana è stato caratterizzato anche da precipitazioni complessivamente superiori alla media, con un aumento del 20%, in particolare nelle aree settentrionali della regione.

“Il clima sta cambiando anche in Toscana e i dati lo mostrano con sempre maggiore chiarezza“, ha sottolineato il direttore del Lamma Bernardo Gozzini