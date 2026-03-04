Clima: in Trentino febbraio 2026 il 3° più mite

Febbraio 2026 in Trentino è stato un mese caratterizzato da temperature superiori alla media e precipitazioni invece in linea con i dati storici. La temperatura media mensile è stata pari a 7,3°C, terzo valore più alto mai registrato dal 1921 (come nel 2020), inferiore solo agli 8,3°C del 2024 ed agli 8,0°C del 1998, secondo quanto riporta l’analisi mensile di MeteoTrentino. La temperatura massima del mese, pari a 17,9°C, è stata toccata il 27 febbraio e risulta superiore di 2,8°C alla media delle massime assolute, che è di 15,1°C ma assai inferiori al record di 23°C misurati il 17 febbraio del 1998. La minima assoluta del mese, -0,3°C, è stata registrata il 1° febbraio e risulta il quinto valore più alto mai misurato.

La massima precipitazione giornaliera è stata misurata il 19 febbraio con 27,0 millimetri, giorno in cui si è verificata la nevicata in città, e rappresenta l’ultimo giorno del mese in cui ha piovuto. Nella giornata indicata sono caduti circa 8 centimetri di neve in piazza Duomo a Trento e 25 in val di Fiemme, dove si stava svolgendo la combinata nordica delle Olimpiadi invernali.

Il numero di giorni piovosi (con precipitazione maggiore di 1 mm) è pari a 7, superiore al valore medio, che è 4.