Clima, in Veneto inverno caldo e con piovosità nella norma

La stagione invernale 2025-2026 in Veneto è stata molto calda e con piovosità nella norma. L’inverno è il sesto più caldo mai registrato da Arpav, con una anomalia di +1,7°C rispetto alla norma 1991-2020, e supera nella graduatoria il precedente inverno 2024-2025, ora il settimo più caldo. Le piogge sono state in linea con la media trentennale. L’anomalia però è di segno opposto tra la pianura, in leggero surplus, e la montagna, in deficit. La quantità di neve fresca caduta nell’inverno meteorologico a 2000 metri di quota è stata inferiore alla norma del 15-20%. Situazione diversa a bassa quota con apporti superiori alla media: +40% a 1200 metri nelle Dolomiti e +20% nelle Prealpi a 1000 metri di quota.