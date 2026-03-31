Clima, la febbre invisibile dell’intelligenza artificiale: i data center creano un’isola di calore pazzesca

L’espansione senza precedenti dell’intelligenza artificiale sta portando con sé una sfida ambientale che va ben oltre il già noto e massiccio consumo energetico. Mentre l’attenzione pubblica si è finora concentrata sulle emissioni di carbonio e sul fabbisogno elettrico di queste infrastrutture, una nuova e allarmante frontiera della ricerca scientifica mette in luce un effetto collaterale fisico e tangibile. Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Cambridge e recentemente citato dalla CNN, i vasti complessi che ospitano i server per il calcolo avanzato stanno agendo come veri e propri motori termici. Queste strutture stanno generando isole di calore antropogeniche, innalzando la temperatura del suolo circostante e alterando il microclima locale in modo significativo, con conseguenze dirette sulla qualità della vita delle popolazioni residenti nelle vicinanze.

Il fenomeno delle isole di calore generate dai dati

Il concetto di isola di calore è solitamente associato all’urbanizzazione selvaggia, dove il cemento e l’asfalto assorbono calore durante il giorno per rilasciarlo durante la notte. Tuttavia, i data center introducono una variabile nuova e più intensa in questa equazione termodinamica. Queste strutture operano incessantemente, processando miliardi di operazioni al secondo che generano un calore residuo costante. Per evitare che l’hardware si danneggi, i sistemi di raffreddamento devono espellere enormi quantità di aria calda nell’ambiente esterno. Questo processo, come evidenziato dalla ricerca di Andrea Marinoni, professoressa associata presso il gruppo di Osservazione della Terra dell’Università di Cambridge, crea una bolla termica persistente. Il calore rilasciato non svanisce nel nulla, ma si accumula negli strati inferiori dell’atmosfera e nel suolo, portando a un surriscaldamento localizzato che può estendersi per diversi chilometri quadrati attorno all’impianto.

Lo studio dell’Università di Cambridge e le lacune scientifiche

Nonostante la proliferazione globale di queste infrastrutture, la comunità scientifica ammette che esistono ancora grandi lacune nella comprensione degli impatti ecologici a lungo termine dei data center. La ricerca guidata da Andrea Marinoni si è posta l’obiettivo di colmare questo vuoto, utilizzando tecnologie avanzate di telerilevamento e analisi dei dati satellitari. Lo studio, sebbene non ancora sottoposto a revisione paritaria, rappresenta una delle analisi più approfondite mai realizzate sull’impatto termico diretto del cloud computing. I ricercatori hanno deciso di approfondire un aspetto finora poco studiato: non solo quanto calore viene prodotto, ma come questo si distribuisce nello spazio fisico. I risultati suggeriscono che l’energia dissipata dai calcoli ad alta intensità e dai sistemi ausiliari di alimentazione contribuisca in modo determinante a rendere l’aria e la terra sensibilmente più calde rispetto alle aree rurali o meno industrializzate.

Un impatto sociale su 340 milioni di persone

Le implicazioni di questa scoperta sono di natura non solo ambientale, ma anche profondamente sociale e sanitaria. I dati citati dalla CNN indicano che oltre 340 milioni di persone vivono oggi in aree che risentono del calore supplementare generato dai complessi tecnologici. In un contesto di cambiamento climatico già critico, l’aggiunta di calore antropogenico proveniente dai data center esacerba le ondate di calore estive, aumentando il rischio di malattie legate allo stress termico e incrementando la mortalità nelle fasce più vulnerabili della popolazione. Il fenomeno non riguarda solo le metropoli, ma anche aree suburbane dove questi giganti del silicio vengono costruiti per beneficiare di sgravi fiscali o vicinanza alle reti elettriche, trasformando zone precedentemente temperate in aree a rischio termico elevato.

La sfida del raffreddamento e la sostenibilità futura

Il problema risiede nel cuore tecnologico dei processori ad alte prestazioni necessari per l’addestramento dei modelli linguistici. Più l’intelligenza artificiale diventa complessa, più energia richiede e più calore produce. Attualmente, la maggior parte dei data center utilizza enormi ventole o sistemi di refrigerazione a liquido che, pur essendo efficienti nel proteggere i chip, si limitano a trasferire il problema termico dall’interno all’esterno dell’edificio. Esperti di sostenibilità digitale sostengono che sia urgente ripensare non solo l’efficienza dei server, ma l’intera architettura termica di queste infrastrutture. Senza una regolamentazione che imponga standard rigorosi sulla gestione del calore emesso, il progresso tecnologico rischia di procedere a scapito dell’abitabilità del territorio, rendendo le aree limitrofe ai centri di calcolo zone di sacrificio climatico in nome della rivoluzione digitale.