Clima, le tracce di carbone rivelano incendi boschivi “senza precedenti” nelle torbiere tropicali durante il XX secolo

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Global Change Biology, rivela un aumento senza precedenti degli incendi boschivi nelle torbiere tropicali durante il XX secolo. Le torbiere immagazzinano enormi quantità di carbonio sotto la superficie terrestre, più di tutta la biomassa forestale mondiale messa insieme, ma quando prendono fuoco, grandi quantità di carbonio immagazzinato vengono rilasciate nell’atmosfera. Gli incendi boschivi nelle regioni tropicali sono in aumento negli ultimi decenni, ma la storia e le caratteristiche degli incendi nelle torbiere tropicali rimangono in gran parte sconosciute.

I ricercatori hanno quindi analizzato le tracce di carbone conservate nei depositi di torba in America Centrale e Meridionale, Africa, Sud-Est asiatico e Australasia per ricostruire l’attività degli incendi boschivi risalente a oltre due millenni fa.

Storicamente, i pattern di incendio delle torbiere sono strettamente legati alle fluttuazioni climatiche, in particolare alla durata e alla gravità dei periodi di siccità. I ricercatori hanno scoperto che l’attività degli incendi nelle torbiere tropicali è diminuita per oltre 1.000 anni, in linea con i cambiamenti delle temperature globali e di altre variabili climatiche naturali.

Tuttavia, nell’ultimo secolo si è registrato un drammatico aumento del numero di incendi, e le differenze regionali nei risultati indicano che le attività umane ne sono la causa principale.

I risultati

L’aumento degli incendi si è concentrato principalmente nel Sud-Est asiatico e in Australasia, dove il drenaggio per l’agricoltura, la deforestazione e la conversione dei terreni hanno reso le torbiere più vulnerabili agli incendi.

Nelle regioni di torbiera meno accessibili del Sud America e dell’Africa, non si sono invece osservati aumenti simili, sebbene l’autore principale, il Dottor Yuwan Wang, avverta che anche queste regioni potrebbero essere soggette a un aumento degli incendi, a causa della crescente densità di popolazione e dell’espansione dell’agricoltura commerciale e delle infrastrutture.

“Per evitare ingenti emissioni di carbonio che contribuiscono ulteriormente al riscaldamento globale, è urgente proteggere questi ecosistemi ad alta densità di carbonio“, ha affermato il Dottor Wang dell’Università di Exeter. “Una riduzione degli incendi nelle torbiere tropicali potrebbe essere ottenuta attraverso la conservazione delle torbiere, la promozione di una gestione sostenibile delle risorse e il ripristino degli ecosistemi, ma ciò richiede la collaborazione di più gruppi e deve essere attuato su una scala sufficientemente ampia”.