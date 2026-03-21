Clima, lo scioglimento dei ghiacciai dell’Hindu Kush Himalaya raddoppiato dal 2000: lo studio

“I ghiacciai dell’Hindu Kush Himalaya si stanno sciogliendo a un ritmo accelerato, con un raddoppio della perdita di ghiaccio dal 2000, mentre tra il 1990 e il 2020 hanno perso il 12% della loro superficie“. È quanto denunciano due rapporti del Centro internazionale per lo sviluppo integrato della montagna (Icimod) citati dall’agenzia di stampa indiana PTI. Stando all’AFP, i due studi dell’Icimod – un organismo intergovernativo regionale con sede a Kathmandu – dicono che il ritmo di scioglimento è passato da “34 centimetri l’anno” di prima del 2000 a “73 centimetri l’anno“.

Il rapporto chiede un deciso potenziamento del monitoraggio dei ghiacciai e “investimenti consistenti nella pianificazione dell’adattamento resiliente ai cambiamenti climatici“ dovuti al riscaldamento globale. Secondo il rapporto – riporta PTI – la catena montuosa dell’Himalaya ospita il maggior volume di ghiaccio al di fuori delle regioni polari, ed è anche la fonte di almeno 10 importanti sistemi fluviali asiatici, che garantiscono cibo, acqua, energia e sostentamento a miliardi di persone.