CoGePir diventa soggetto di funzione pubblica: cresce in Italia il sistema per la gestione dei rifiuti pirotecnici

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con DM 2 febbraio 2026 n. 32, ha riconosciuto il CoGePir, Consorzio Gestione Pirotecnici, da consorzio volontario a soggetto di diritto privato facente funzione pubblica. Il sistema è l’unico che in Italia si occupa della raccolta e smaltimento degli articoli pirotecnici (segnalazione, soccorso, sicurezza, spettacolo), quando questi diventano rifiuti esplodenti a seguito: di scadenza naturale o di sequestro da parte delle Forze dell’Ordine e successivo ordine di distruzione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Costituito dai principali produttori e importatori del settore pirotecnico per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto Interministeriale 12 maggio 2016 n. 101, il Consorzio opera in un ambito peculiare nel panorama italiano, perché è l’unico settore merceologico che risponde contemporaneamente a due normative primarie: il Testo Unico Ambientale (TUA) e il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Un doppio presidio normativo che richiede competenze tecniche, autorizzazioni specifiche e una filiera strutturata per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale.

Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) riguarda anche la filiera pirotecnica e l’adesione a un sistema collettivo come CoGePir è obbligatoria per tutti i produttori e importatori che immettono articoli pirotecnici sul mercato italiano. Una condizione necessaria per assicurare la tracciabilità e la corretta gestione a fine vita di dispositivi ad alto potenziale di rischio per la sicurezza pubblica.

Oltre 51 tonnellate gestite nel 2025: cresce il sistema CoGePir

Nel 2025 CoGePir ha raccolto ed avviato a distruzione 51.426 kg di dispositivi pirotecnici a fine vita, segnando un incremento rispetto ai 48.745 kg del 2024 e ai 39.943 kg del 2023. La gestione riguarda tutti i prodotti pirotecnici utilizzati in ambito, nautico, ferroviario, professionale e di sicurezza, ma anche degli spettacoli ed eventi, la cui dismissione non può avvenire tramite i canali ordinari.

Il sistema consortile garantisce: raccolta controllata; trasporto autorizzato; depositi esplosivi certificati; distruzione in impianti specializzati.

I materiali pirotecnici sequestrati

Il CoGePir gestisce anche materiali pirotecnici sequestrati su ordine dell’Autorità Giudiziaria. Solo nel 2025 le Forze dell’Ordine hanno sequestrato ed affidato al CoGePir quasi 10.000 kg e già 6.000 kg dall’inizio dell’anno. Il Consorzio ha messo a disposizione delle Forze di Pubblica Sicurezza non meno di un deposito giudiziale di materiale esplodente convenzionato in ogni regione d’Italia, garantendo una filiera controllata per il deposito giudiziale e successiva distruzione dei materiali. Un intervento che rafforza il ruolo del CoGePir non solo come strumento ambientale, ma anche come presidio di sicurezza pubblica.