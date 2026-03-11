Coldiretti: “positivo l’intervento di Meloni sulla difesa Pac”

Coldiretti accoglie con favore le parole al Senato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla necessità di difendere la Politica Agricola Comune e la politica di coesione nel negoziato sul nuovo bilancio europeo. È quanto afferma la Coldiretti commentando l’intervento della premier sul quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea. “Per Coldiretti è fondamentale che il rafforzamento delle politiche per la competitività non avvenga a scapito della Pac, che rappresenta uno degli strumenti strategici dell’Unione europea per garantire sicurezza alimentare, tutela dei territori e sviluppo delle aree rurali. In questo senso è positivo il richiamo alla necessità di mantenere distinti e pienamente finanziati sia la Politica Agricola Comune sia i fondi di coesione, evitando accorpamenti o riduzioni che finirebbero per indebolire due pilastri fondamentali della costruzione europea”, si legge nella nota.

“La Pac non è solo una politica di sostegno al reddito degli agricoltori, ma uno strumento essenziale per assicurare la produzione di cibo, la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente e la vitalità delle aree interne, oltre a rappresentare un fattore di stabilità economica e sociale per l’intero continente”, conclude il comunicato.