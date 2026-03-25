Colpiti da un sasso in cordata: due alpinisti precipitano sul Terminillo, feriti

Due alpinisti sono stati soccorsi oggi sul Monte Terminillo (Rieti), in località canale Chiaretti-Pietrostefani, a una quota di circa 2000 metri. I due alpinisti, legati in cordata, secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, “erano intenti ad effettuare l’ascensione di un canale di misto (neve e roccia), quando dalla sommità dello stesso, un sasso di medie dimensioni si staccava colpendo dapprima la sosta del primo alpinista ed in seguito il compagno di cordata alla gamba destra“. I due alpinisti sono precipitati lungo il canalone per un centinaio di metri, procurandosi alcune escoriazioni al viso il primo di cordata, mentre il compagno ha riportato una vistosa frattura all’arto inferiore destro.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di un Carabiniere forestale, che si trovava nei pressi dell’incidente per attività ‘Meteomont’, il quale ha poi avvertito i soccorsi. I due alpinisti sono stati raggiunti da una squadra del SAGF della Finanza e del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Successivamente il più grave dei due alpinisti è stato recuperato da un elicottero del 118 e trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. Il compagno di cordata, medicato sul posto, è stato accompagnato dai soccorritori fino al piazzale ‘La Malga’ dove ha recuperato la propria auto.