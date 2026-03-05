Colpito alla testa da un tronco sulla Cima Muta: escursionista recuperato con l’elicottero

Il soccorso alpino di Merano è intervenuto per un incidente avvenuto nella zona della Cima Muta. Un escursionista di Bolzano stava percorrendo il sentiero numero 23 quando è stato colpito da un pezzo di legno caduto dall’alto. Nei pressi del ristorante Mutkopf sono infatti in corso dei lavori boschivi effettuati con l’ausilio di un elicottero. Secondo una prima ricostruzione, un tronco si sarebbe staccato colpendo e ferendo l’uomo alla testa. I soccorritori hanno stabilito un contatto telefonico con l’infortunato, mentre una squadra di terra ha raggiunto il luogo dell’incidente per prestare le prime cure. A causa del peggioramento delle condizioni di salute del paziente, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso Pelikan 3. Il velivolo ha imbarcato un tecnico del soccorso alpino presso i Masi della Muta (1357 m), ha recuperato l’escursionista tramite il verricello e lo ha infine trasportato all’ospedale di Merano.