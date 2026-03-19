Come si afferma un’idea? E’ tutta questione di matematica

L’interrogativo su cosa spinga un’idea, una tecnologia o una pratica sociale ad affermarsi con rapidità è da sempre al centro del dibattito sociologico e scientifico. Per rispondere a questa domanda, un gruppo di ricerca di Analisi Matematica della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano ha condotto uno studio approfondito che va oltre la semplice osservazione teorica. Comprendere i meccanismi di diffusione non riguarda infatti solo concetti astratti, ma tocca da vicino questioni cruciali per la vita quotidiana e la gestione della collettività. I risultati della ricerca aiutano a spiegare la velocità con cui fenomeni come le vaccinazioni, l’uso di nuove tecnologie, i cambiamenti nei comportamenti sociali o il successo di nuovi prodotti sul mercato vengono metabolizzati e accettati dalla popolazione.

L’approccio metodologico basato sulle diverse forme di influenza

La vera novità di questo lavoro scientifico non risiede tanto nell’oggetto d’indagine, ovvero la diffusione delle idee, quanto nell’innovativo approccio metodologico adottato dai ricercatori. Lo studio considera infatti la complessità delle diverse forme di influenza a cui ogni individuo è costantemente sottoposto all’interno di una rete sociale. Il gruppo di ricerca si è focalizzato su tre pilastri fondamentali che determinano il movimento di un’idea nella società. Il primo è la dinamica di fiducia o sfiducia interpersonale, che agisce come acceleratore o freno. Il secondo riguarda l’influenza globale esercitata da pubblicità e media, un potere che trascende i confini delle relazioni personali dirette. Infine, sono state analizzate le interazioni di gruppo, poiché contesti come la famiglia, il lavoro e le comunità di appartenenza esercitano una pressione psicologica e sociale qualitativamente diversa dal semplice passaparola tra due singoli individui.

La matematica applicata ai legami sociali e ai tempi di adozione

Il punto di partenza della ricerca è stato l’analisi dei legami che uniscono le persone, i quali possono essere caratterizzati da valenze positive o negative. Come spiegato da Nicola Cinardi, primo autore dello studio ed ex ricercatore presso la Libera Università di Bolzano, l’elaborazione di un modello matematico ha permesso di descrivere statisticamente la crescita nel tempo della percentuale di persone che scelgono di adottare una determinata pratica. Il lavoro scientifico introduce parametri specifici per misurare questo fenomeno, focalizzandosi in particolare su due soglie temporali critiche. La prima è il Majority Adoption Time (MAT), che definisce il tempo necessario affinché almeno il 51% della popolazione faccia propria l’idea. La seconda misura è l’Almost-All Adoption Time (AAT), ovvero il lasso di tempo richiesto perché l’adozione diventi quasi totale, raggiungendo il 95% della comunità.

Il freno della sfiducia e il ruolo delle interazioni di gruppo

I risultati emersi dalle simulazioni evidenziano in modo inequivocabile che la sfiducia rappresenta il principale ostacolo alla circolazione delle informazioni e delle innovazioni. Quando il clima di sospetto tra i membri di una società aumenta, il processo di adozione subisce un rallentamento drastico, dilatando i tempi necessari per raggiungere sia la maggioranza semplice che il consenso quasi unanime. Lo studio mette però in luce anche il potere delle interazioni di ordine superiore: la pressione che deriva dall’appartenenza a un gruppo può anticipare significativamente l’accettazione di un cambiamento, a patto che il livello di sfiducia generale rimanga basso. In contesti collaborativi, il gruppo agisce come un catalizzatore che potenzia l’efficacia del messaggio e la sua velocità di propagazione.

L’influenza globale e il paradosso del divide et impera

Uno degli aspetti più affascinanti e al contempo inquietanti emersi dalla ricerca riguarda il comportamento delle società frammentate. Quando la sfiducia interpersonale è elevata, l’effetto delle relazioni di gruppo svanisce, lasciando campo libero all’influenza globale. In queste circostanze, strumenti come la comunicazione mediatica e le campagne pubblicitarie diventano i fattori più efficaci per ridurre i tempi di adozione. Questo meccanismo suggerisce che le società divise e caratterizzate da un forte scetticismo reciproco finiscono per essere più vulnerabili ai messaggi centralizzati. Si tratta di una dinamica che richiama il celebre motto latino divide et impera, dove la frammentazione dei legami orizzontali favorisce il controllo attraverso una comunicazione verticale e pervasiva, capace di incidere sulle scelte della popolazione più di quanto riescano a fare le relazioni personali.

Comprendere le leve della comunicazione e delle politiche pubbliche

L’obiettivo finale del team di ricerca non è quello di trasformare la complessità della natura umana in una fredda serie di equazioni, ma di identificare quali siano le leve che contano davvero nei processi di cambiamento sociale. La professoressa Maria Letizia Bertotti, responsabile del gruppo di ricerca e co-autrice dello studio, sottolinea come il messaggio della ricerca sia estremamente chiaro: la fiducia sociale accelera la diffusione delle idee dal basso, promuovendo una partecipazione organica. Al contrario, in contesti dominati dalla sfiducia, il ruolo della comunicazione globale diventa determinante e potenzialmente manipolatorio. La consapevolezza derivante da questi modelli può offrire strumenti preziosi per orientare in modo più informato le politiche pubbliche e le strategie di comunicazione sociale. Lo studio, intitolato Trust, distrust and higher-order interactions. What is needed for ideas adoption in a connected society, ha trovato spazio sulla prestigiosa rivista scientifica Chaos, Solitons and Fractals, confermando l’importanza di analizzare le dinamiche sociali attraverso lenti matematiche rigorose.