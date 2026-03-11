Conad avvia il richiamo di filetti di tonno: possibile contaminazione da corpi estranei

Conad ha avviato un richiamo precauzionale per un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva a marchio proprio, venduti in vasetti di vetro da 300 grammi. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto, sebbene non siano stati specificati i dettagli. Il lotto ritirato è contrassegnato dal numero L30 1R e ha come termine minimo di conservazione (TMC) 10/2028. Il codice EAN del prodotto è 8003170071889. I filetti di tonno sono stati prodotti da Italfish Srl, nello stabilimento situato a Porto de Pesca de Olhão, in Portogallo (marchio di identificazione PT G2375).

Come restituire il prodotto

I consumatori che possiedono il lotto richiamato sono invitati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Sarà possibile ottenere un rimborso o una sostituzione con un altro prodotto. Conad sottolinea l’importanza di seguire le istruzioni per garantire la sicurezza dei consumatori.